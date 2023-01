Nicht Florian Silbereisen: ARD-Kultstar sollte „Traumschiff“-Kapitän werden

Von: Jonas Erbas

Seit 2019 ist Florian Silbereisen Kapitän des „Traumschiffs“. Doch vor der Verpflichtung des Schlagerstars hatte man eine andere Besetzung im Sinn: Ursprünglich sollte ARD-Kultstar Jan Fedder (†) die Rolle übernehmen.

Mainz – „Das Traumschiff“ begeistert bereits seit 1981 die ZDF-Zuschauer, doch vieles, was sich abseits der Fernweh-Fernsehbilder abspielt, bleibt ihnen verborgen. So wäre Florian Silbereisen (41), der als Kapitän Max Parger seit 2019 das Sagen auf der MS Amadea hat, unter anderen Umständen möglicherweise nie an diese Rolle gekommen.

Vor Schlagerstar Florian Silbereisen: ARD-Kultstar Jan Fedder sollte auf „Traumschiff“ anheuern

38 Jahre lang lief „Das Traumschiff“ bereits, als Florian Silbereisen Ende Januar 2019 zum ersten Mal als Kapitän Max Parger an Bord ging. Die von Wolfgang Rademann (†81) erdachte ZDF-Serie selbst startete 1981, also in dem Jahr, in dem der Schlagerstar geboren wurde. Klar, dass der 41-jährige Volksmusiker deswegen schon einige Vorgänger hatte, darunter Siegfried Rauch (†85), der von 1999 bis 2013 die Geschicke des TV-Kreuzfahrtschiffs lenkte.

Der 2019 verstorbene Kultschauspieler Jan Fedder hätte bei „Das Traumschiff“ eigentlich als Kapitän nachfolgen sollen, lehnte aber ab, wie in seiner Biografie zu lesen ist. Stattdessen bekam Schlagerstar Florian Silbereisen den Job (Fotomontage) © Christian Charisius/Dirk Bartling/ZDF/dpa

Doch „Das Traumschiff“ bekam offenbar nicht immer seine Wunschbesetzung: Dem 2019 verstorbenen ARD-Kultstar Jan Fedder (†64) habe man die Rolle des Kapitäns nämlich angeboten, wie es in seiner „Unsterblich“-Biografie heißt. Doch der aus dem „Großstadtrevier“ bekannte Serien- und Filmschauspieler lehnte ab – obwohl er als gebürtiger Hamburger die Seefahrt ja eigentlich im Blut hatte.

„Das Traumschiff“ und seine Kapitäne: Bislang waren fünf Schauspieler als „Das Traumschiff“-Kapitän aktiv. Günter König (†71): Folge 1-6 (1981-1982) Heinz Weiss (†89): Folge 7-33 (1983-1999) Siegfried Rauch (†85): Folge 34-70 (1999-2013) Sascha Hehn (68): Folge 71-83 (2014-2019) Florian Silbereisen (41): Folge 85-jetzt (seit 2019)

Jan Fedder lehnte „Traumschiff“-Angebot ab – Serie holte Sascha Hehn und Florian Silbereisen

„Das Traumschiff“-Schöpfer Wolfgang Rademann habe Jan Fedder die Nachfolge von Siegfried Rauch angeboten, doch der norddeutsche Kultschauspieler lehnte ab. Dazu heißt es in seiner Biografie: „Ich hatte ja einen Freifahrtschein an Bord. Ich durfte da alles, hatte meine Bar für mich und meinen Stammplatz. Besser ging es gar nicht… Und trotzdem habe ich dann zu Radi gesagt: ‚Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr spielen.‘ Weil ich doch mit den Lenz-Geschichten die Latte höher gelegt hatte. Ich war doch jetzt ein Charakter.“

Fedder, der zu dem Zeitpunkt in einer Romanverfilmung des Schriftstellers Siegfried Lenz (†88) mitwirkte, wollte sich entsprechend ernsten Rollen widmen. Die Rolle des Kapitäns übernahm dann Sascha Hehn (68), auf den bekanntlich Florian Silbereisen folgte. Die Episoden mit dem Schlagerstar sorgen allerdings immer wieder für Kritik: Als „schlechteste Folge“ straften die ZDF-Zuschauer eine der neuen „Traumschiff“-Ausgaben erst jüngst ab. Verwendete Quellen: „Jan Fedder – Unsterblich: Die autorisierte Biografie“ (Tim Pröse), zdf.de