Live-Panne im Fernsehgarten - Mikrofon von „Let‘s Dance“-Star Philipp Boy funktioniert nicht

Von: Elena Rothammer

Teilen

Im „ZDF-Fernsehgarten“ war heute unter anderem Philipp Boy zu Gast. Im Gespräch mit Moderatorin Andrea Kiewel war der einstige „Let‘s Dance“-Kandidat jedoch kaum zu hören.

Mainz – Am Sonntag (11. Juni) lud Andrea Kiewel (58) wieder zum fröhlichen Beisammensein im „ZDF-Fernsehgarten“ ein. Mit dabei war unter anderem der ehemalige deutsche Kunstturner Philipp Boy (35). Bei dem diesjährigen „Let‘s Dance“-Teilnehmer kam es allerdings zu einer Mikrofon-Panne.

Unangenehm: Philipp Boy ist im „ZDF-Fernsehgarten“-Interview kaum zu hören

Nachdem schon in der vergangenen Woche das Thema „Discofox“ lautete und „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova (23) im „ZDF-Fernsehgarten“ für Begeisterung sorgte, ging es dieses Mal wieder sportlich zu. Die „Gartengames“ fanden statt, weshalb zahlreiche Profisportler zu Gast waren. Neben Ex-Nationalspieler David Odonkor (39) und Olympia-Sieger Fabian Hambüchen (35) war auch Philipp Boy zu Gast – und erlebt eine unangenehme Panne.

Mikro-Panne, Yoga, Geburtstagskuchen: Der ZDF-Fernsehgarten vom 11. Juni in Bildern Fotostrecke ansehen

Vor dem Start der „Gartengames“ wollten Andrea Kiewel und Elmar Pauke (53) die einzelnen Teilnehmer interviewen. Als Philipp Boy zu Wort kam, streikte allerdings die Technik. Sein Kopfmikrofon funktionierte nicht, stattdessen hallte seine Stimme leise und unverständlich über den Lerchenberg. Seinem Gesichtsausdruck zufolge bemerkte Philipp Boy die Panne und zupfte etwas das Mikro zurecht, doch auch das änderte nichts. Tapfer sprach der Sportler dennoch unbeirrt weiter und überspielte den Fauxpas.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Philipp Boy muss im „ZDF-Fernsehgarten“ auf ein Handmikro ausweichen

Wenig später musste Philipp Boy erneut zu Wort kommen und berichten, welcher Stiftung er seinen Gewinn zukommen lassen würde. Damit das nicht erneut in einer Panne endet, wurde dem 35-Jährigen dieses Mal jedoch von Elmar Paulke ein Handmikrofon gereicht. „Da rein?“, wollte Philipp Boy irritiert wissen und sprach schließlich in das Handmikrofon, um unmissverständlich zu verkünden, dass er seine Prämie an die Stiftung Kinderglück spenden würde.

Um an den Gartengames im „ZDF-Fernsehgarten“ teilzunehmen, war Philipp Boy zu Gast. Als der Kunstturner interview wurde, streikte allerdings sein Mikrofon. © ZDF / „ZDF-Fernsehgarten“ vom 11. Juni 2023 & ZDF / „ZDF-Fernsehgarten“ vom 11. Juni 2023

Dass bei der über zweistündigen Live-Show nicht immer alles glattlaufen kann, wissen die treuen Fans der Unterhaltungsshow. Erst in der Vorwoche war in einer kurzen Sequenz zu sehen, wie ein Mitarbeiter im „ZDF Fernsehgarten“ die Zuschauer wegdrängte. Verwendete Quellen: ZDF / „ZDF-Fernsehgarten“ vom 11. Juni 2023