Bei „Maybritt Illner“: Hape Kerkeling würde Spruch als „Horst Schlemmer“ heute nicht mehr bringen

Von: Volker Reinert

Hape Kerkeling war am Donnerstag (20. Juli) zu Gast in der ZDF-Talkshow „Maybritt Ilnner“. Einen Spruch würde der Entertainer in seiner Kult-Rolle „Horst Schlemmer“ heute nicht mehr sagen.

Berlin – Am Donnerstag (20. Juli) empfing Moderatorin Maybritt Illner (58) in ihrem gleichnamigen ZDF-Polit-Talk unter anderem den Komiker und Entertainer Hape Kerkeling (58), der sich in den letzten Jahren weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog.

In der Ausgabe mit dem Titel „Freiheit nur für meine Meinung – müssen wir wieder streiten lernen?“ diskutierten die Gäste mit der Moderatorin, inwieweit die Themen „Gendern“ (geschlechtergerechte Sprache), „Wokeness“ (steht für „erwachtes Bewusstsein“) und „Cancel Culture“ (Zensurkultur) in der Gesellschaft heutzutage zu bewerten sind. Was darf man wie beziehungsweise noch sagen?

Bei „Maybritt Illner“: Hape Kerklings Kultfigur Horst Schlämmer bei „Wetten, dass..?“ 2011

Die Sendung „Maybritt Illner“ lief am Donnerstag (23. Juli) zum vorerst letzten Mal, da sie sich für zwei Monate in die Sommerpause verabschiedet. Hape Kerkeling ist in seiner Karriere in viele verschiedene Rollen geschlüpft. Zu einem seiner bekanntesten Figuren gehört die Rolle des oftmals sehr derben Sprücheklopfers Horst Schlämmer. Kerkeling verkörperte die Rolle ab 2005.

Dem Komiker wurde in der Talkshow „Maybritt Ilnner“ ein Einspieler aus dem Jahr 2011 gezeigt. In der von Thomas Gottschalk (73) moderierten Fernsehshow „Wetten, dass..?“ trat der Kult-Entertainer als Horst Schlämmer auf und flirtete einen weiblichen Studiogast an: „Ich bin Organspender. Brauchst du was?“.

Hape Kerkeling als Horst Schlämmer Die Figur Horst Schlämmer wurde für die RTL-Sendung „Hape trifft“ geschaffen. Der erste Auftritt erfolgte am 23. April 2005. TV-Zuschauern ist Horst Schlämmer besonders durch die Promi-Spezialsendung von „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch (67) bekannt, die absolute Fernsehgeschichte schrieb. Auch spielte Hape Kerkeling die Rolle in dem Kinofilm „Horst Schlämmer – Isch kandiere!“ aus dem Jahr 2009.

Hape Kerkeling bei „Maybritt Illner“: Spruch der Kultfigur „Horst Schlämmer“ heutzutage fragwürdig

Kerkeling erklärte nach dem Einspieler: „Der Witz ist natürlich widerlich. Den würde ich privat auch nicht bringen, sondern in der Rolle als Horst Schlämmer. Ob das aber heute noch funktionieren würde, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, den Leuten würde das Lachen im Halse stecken bleiben. Das könnte man so heute nicht mehr bringen.“

Hape Kerkeling war am Donnerstag (20. Juli) zu Gast bei „Maybritt Illner“. Einen Spruch, den er als Kult-Figur „Horst Schlämmer“ bei „Wetten, dass..?“ im Jahr 2011 sagte, würde er heutzutage nicht mehr bringen. © Screenshots: zdf.de/

Auf die Frage von Illner, ob Horst Schlämmer der Prototyp eines „alten, weißen Mann“ sei, bejahte Kerkeling dies. Da der 58-Jährige im echten Leben nicht dieser „Prototyp“ sei, dachte er sich diesen „Typ von Mann“ verkörpern zu können und zu dürfen.

Neben Maybritt Illner ist auch Talkshow-Kollegin Anne Will (57) bereits seit dem 9. Juli in ihrer letzten Sommerpause. Ab Ende 2023 gibt sie ihren Moderationsjob nach 16 Jahren auf.