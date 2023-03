Eingenässt: Katharina Dürr verrät, was Sommerhaus-Zuschauer bei RTL nicht sahen

Teilen

Katharina Dürr zog mit ihrem Ehemann Stephen Dürr 2022 ins „Sommerhaus der Stars“. Bei Instagram verriet die Reality-TV-Teilnehmerin nun ein bekanntes Detail aus ihrer Zeit in der Promi-WG.

Hamburg - Katharina Dürr (39) und ihr Mann, Schauspieler Stephen Dürr (48), belegten in der siebten Staffel des RTL-Reality-Formats „Sommerhaus der Stars“ Platz fünf. Bei Instagram verriet die Modelabel-Inhaberin nun ein eine pikante Geschichte aus der Zeit in Bocholt.

Kaharina Dürr verrät ungezeigte Szenen beim „Sommerhaus der Stars“

Gemeinsam mit ihrem Ehemann musste sie neben anderen Promi-Paaren wie Mario Basler (54) und Freundin Doris Büld einige Challenges im Sommerhaus in Bocholt meistern. Bei einem der Spiele wurde es für die Hamburgerin besonders unangenehm.

Katharina Dürr offenbart Monate nach dem Sommerhaus der Stars, was die RTL-Zuschauer nicht sahen. © RTL+

„Ich musste vor dem Sackhüpfenspiel so pinkeln und musste kurz hintern Busch“, erzählte sie nun laut „Tag24“ in einer Instagram-Fragerunde. Leider habe sie sich dabei „komplett vollgepinkelt und meine Hose war nass“, fügte sie an. Sie habe einen Badeanzug getragen und habe gedacht, dass sie diesen kurz zur Seite schieben könne. „Ich war so erleichtert, als ich dann in den Sack konnte“, verriet Dürr weiter.

„Sommerhaus der Stars“: Dieses Promi-Paar gewann 2022

Trotz aller Anstrengungen reichte es am Ende nicht für den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro. Ehepaar Dürr verließ die Show in Sendung neun, „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer und Antonia Hemmer wurden am Ende zum Promi-Paar 2022 gekürt.

Schauspieler Stephen Dürr wurde zunächst durch die RTL-Daily „Unter Uns“ (1994–1996) als Serienstar bekannt. Danach war er in „In aller Freundschaft“ (1998-2005) und anschließend drei Jahre bei „Alles was zählt“ (2006–2009) zu sehen. Reality-Erfahrung sammelte er 2016 mit „Promi Big Brother“. Auch seine Frau, mit der er seit 2009 verheiratet ist, brachte Reality-Vorkenntnisse mit ins „Sommerhaus“.

2003 war sie in der allerersten „Bachelor“-Staffel mit Rosenkavalier Marcel Maderitsch Kandidatin. Im RTL-„Sommerhaus“-Podcast verriet sie im September 2022, dass sie zu dem Zeitpunkt schon mit ihrem Ehemann liiert gewesen sei. „Ich habe gesagt ‘Ich habe keinen Freund’ für den Fame. Ja, ich wollte die Kohle abgreifen und ins Fernsehen“, gab sie zu. Stephen Dürr spielte dabei mit, wie er ebenfalls im Podcast verriet: „Ich habe mich so als Manager aufgespielt.“

Nach Ende des „Sommerhaus der Stars“ gaben Antonia Hemmer und Bauer Patrick Romer ihre Trennung bekannt. Ein Post deutete den Grund an. Verwendete Quellen: Tag24, RTL.de