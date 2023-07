„Nicht singen“: Barbara Schönebergers Gesangseinlage von „Starnacht“-Zuschauer zerrissen

Bei der „Starnacht am Wörthersee“ ließ sich Moderatorin Barbara Schöneberger zu einer Gesangseinlage hinreißen. Beim TV-Publikum kam das jedoch überhaupt nicht gut an.

Wörthersee/Kärnten – Am Samstagabend (8. Juli) führten Moderatorin Barbara Schöneberger (49) und „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) durch ein echtes Schlagerspektakel. Bei der „Starnacht am Wörthersee“ standen u. a. Maite Kelly (43), Howard Carpendale (77) und Andrea Berg (57) auf der Bühne. Um die Vielzahl namhafter Künstler anzukündigen, hatte Barbara Schöneberger einen kleinen Song vorbereitet – sehr zum Missfallen der TV-Zuschauer.

Pleite für Barbara Schöneberger: TV-Zuschauer lästern über ihren Gesang

Die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hans Sigl sorgten nicht nur mit frechen Sprüchen für Stirnrunzeln bei den Zuschauern der „Starnacht am Wörthersee“, auch der Auftakt des Musikspektakels fiel beim Fernsehpublikum durch. Um die Vorfreude der Schlagerfans anzuheizen, entschied sich die Moderatorin für eine ganz besondere Gesangseinlage. Zur Melodie vom Lou Bega-Hit „Mambo No. 5“ zählte Barbara die prominenten Gäste des Abends auf.

Eine Idee, die beim TV-Publikum nicht sonderlich gut ankam: Auf Twitter wurde die Performance von Barbara Schöneberger ordentlich zerrissen. So baten nicht nur zahlreiche Zuschauer „Nicht singen“, sondern es häuften sich auch kritische Stimmen wie „Die Schöneberger mit der Gesangseinlage, ich sterbe vor Cringe“ oder „Furchtbar, muss die Schöneberger auf allen Sendern rumnerven!“.

„Starnacht am Wörthersee“: Barbara Schöneberger moderierte Schlagershow nicht zum ersten Mal

Barbara Schöneberger führte nicht zum ersten Mal an der Seite von Hans Sigl durch die „Starnacht am Wörthersee“. Nachdem die Schlagershow aus Klagenfurt in den vergangenen Jahren vom MDR im deutschen Fernsehen übertragen wurde, schnappte sich 2023 das Erste die Übertragung. Ob es die Moderatorin daher mit einem besonders kritischen Publikum zu tun hatte?

Auch 2023 führte Barbara Schöneberger wieder gemeinsam mit Hans Sigl durch die „Starnacht am Wörthersee“. Zum Auftakt gab die Moderatorin eine Gesangseinlage zum Besten und fiel damit beim Publikum durch. © ORF/Starnacht am Wörthersee; ORF/Starnacht am Wörthersee

Barbara Schöneberger konnte mit ihrer Gesangseinlage zwar nicht bei den Schlagerfans punkten, doch dafür wurden die Auftritte der anderen Stars umso mehr gefeiert. Auch Beatrice Egli begeisterte bei der „Starnacht am Wörthersee“ mit ihrer Performance. Bei der Sängerin läuft es aktuell hervorragend, so sicherte sie sich mit ihrem neuen Album „Balance“ gerade erst den ersten Platz der Charts – damit verdrängte Beatrice Egli ihre Kollegin Daniela Alfinito (52) im Kampf um den Schlagethron. Verwendete Quellen: ORF/Starnacht am Wörthersee