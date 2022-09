„Irgendwas stimmt nicht“: TV-Moderatorin erleidet live auf Sendung Schlaganfall

Von: Jonas Erbas

Zu Beginn ihrer Sendung ahnte Nachrichtensprecherin Julie Chin noch nichts, doch als sie live zur Moderation ansetzte, stimmte etwas ganz und gar nicht: Die US-Journalisten fühlte sich unwohl, hatte Probleme beim Sprechen. Nun steht fest: Sie erlitt mitten auf Sendung einen Schlaganfall.

Tulsa – Weltweit gelten Schlaganfälle als zweithäufigste Todesursache, allein in Deutschland trifft es jedes Jahr rund 270.000 Menschen – und das meist völlig aus dem Nichts! Wie heimtückisch schon die ersten Symptome sein können, musste nun Nachrichtenmoderatorin Julie Chin am eigenen Leib erfahren.

Schock während Moderation – Nachrichtensprecherin erleidet plötzlich Schlaganfall vor Kamera

Die US-Amerikanerin arbeitet in Tulsa (Oklahoma) für den Lokalsender KJRH und moderierte gerade einen Beitrag über die geplante NASA-Mondmission Artemis an, als ihr Körper plötzlich nicht mehr so wollte, wie sie selbst. Es traten Probleme beim Sprechen auf und der Moderatorin war deutlich anzusehen, dass sie sich ganz und gar nicht wohlfühlte.

„Es tut mir leid, irgendwas stimmt heute Morgen nicht mit mir“, stammelte sie noch mit Mühe und übergab dann schließlich an ihre Kollegen. Die ahnten zu diesem Zeitpunkt noch nichts, doch Julie Chin, für die man schnell den Notarzt rief, bekam nur wenig später die Schocknachricht: Sie hatte vor laufender Kamera einen Schlaganfall erlitten.

Nach Schlaganfall-Schock in Live-Sendung – Julie Chin hatte Glück im Unglück

Inzwischen geht es der Moderatorin allerdings den Umständen entsprechend gut: „Der Anfall schien aus dem Nichts zu kommen. Vor unserer Sendung fühlte ich mich großartig. Doch im Laufe einiger Minuten während unserer Nachrichtensendung fing es an“, meldete sie sich via Facebook aus dem Krankenhaus. Glück im Unglück: Die Ärzte stellten fest, dass Julie Chin nur die Erstsymptome eines Schlaganfalls erlitten habe.

„Meine Hand und mein Arm wurden taub. Dann wusste ich, dass ich in großen Schwierigkeiten steckte, als mein Mund nicht mehr die Worte sprach, die direkt vor mir auf dem Teleprompter standen“, so ihre Erinnerung an den Vorfall. Bald soll sie schon wieder Moderieren können. Auch Schlagersängerin Michael Hartl traf es im Frühjahr 2022 aus dem Nichts: Trotz des Schlaganfalls standen Marianne und Michael bei Stefa Mross‘ „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne. Das rührte den Moderator sogar zu Tränen. Verwendete Quellen: rtl.de, KJRH, facebook.com/JulieChinTV