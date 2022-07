„Nicht verwandt?“: Bei Schlager-Newcomerin Jill muss Florian Silbereisen sofort an Helene Fischer denken

Florian Silbereisen war ein Jahrzehnt der Partner an Helene Fischers Seite. Verständlich also, dass er bei der Newcomerin Jill Fischer gleich an seine Ex-Freundin denkt.

Gelsenkirchen – Die „Schlagerstrandparty 2022“ war ein echter Erfolg! Bei der von Entertainer Florian Silbereisen (40) moderierten Sendung standen sowohl alteingesessene Schlagerveteranen als auch aufgeregte Newcomer auf der Bühne und unterhielten das Publikum im Amphitheater Gelsenkirchen mit ihren neuen und alten Hits. Ihren ersten Auftritt hatte unter anderem Nachwuchssängerin Jill Fischer (27), die eine deutschsprachige Version des „Texas Lightning“-Hits „No No Never“ zum Besten gab. Unterstützt wurde sie dabei von „Texas Lightning“-Frontfrau Jane Comerford (63), die ihrem Schützling selbst bei der Entwicklung der Cover-Version des Megahits half.

Bevor Jill jedoch die ersten Töne anstimmte, kam es zwischen Jane Comerford und Florian Silbereisen zu einem witzigen Austausch. Silbereisen, der ein Jahrzehnt lang mit der deutschen Schlagerkönigin Helene Fischer (37) liiert war, musste bei der Ankündigung des Nachwuchsstars nämlich offenbar unweigerlich an seine Verflossene denken. „Ich hab die Jill Fischer mitgebracht. Das ist eine Frau, die durch und durch Country-Sängerin ist. Die haben wir entdeckt und ich wollte sie pushen. Deshalb bin ich heute Abend hier“, erzählte Comerford dem Schlager-Moderator.

Jill Fisher in der TV Show Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los! im Amphitheater Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, 09.07.2022 © IMAGO / Future Image

Florian Silbereisen wird bei der Nennung von Jill Fischer schlagartig hellhörig

Doch als der Name „Fischer“ fiel, wurde Florian Silbereisen sofort hellhörig. „Du hast gesagt ‚Jill Fischer‘ — nicht verwandt oder verschwägert mit Helene?“ fragt er Jane Comerford. Doch die australische Musikerin und Gesangslehrerin antwortete ziemlich schlagfertig: „Naja, Florian, ich denke du kennst dich da ein bisschen besser aus als ich, kann das sein?“ Da muss selbst der bayerische Entertainer lachen: „Ich müsste das eigentlich wissen, aber mir ist nichts bekannt.“

Auch ohne Verbindung zu Helene Fischer absolvierte Newcomerin Jill Fischer ihren Auftritt bei der „Schlagerstrandparty 2022“ allerdings ebenso souverän wie ein langjähriger Schlagerstar. Ihre deutschsprachige Version des „Texas Lightning“-Hits „No No Never“ kam beim Publikum hervorragend an — möglicherweise ist also bereits der nächste Superstar mit dem Namen Fischer geboren!