Nicht wiederzuerkennen: So anders sah „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Antonia Hemmer früher aus

Von: Fabienne Schimbeno

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer ist Kandidatin beim „Sommerhaus der Stars“ 2022. Im Netz gibt es Bilder, die die hübsche Blondine früher zeigen – so krass hat sie sich verändert:

Lange mussten Fans warten, am 7. September ist es endlich so weit, dann beginnt die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel des „Promi-Paars 2022“. Neben Reality-Größen wie Kader Loth und Cosimo Citiolo will auch „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer den Sieg nach Hause holen. Antonia lernte Patrick 2020 bei der Kuppelshow auf RTL kennen – Facebook-Bilder zeigen, wie anders die hübsche Blondine früher aussah:

Sendung Das Sommerhaus der Stars Sender RTL Staffeln 7

„Das Sommerhaus der Stars“: Kandidatin Antonia Hemmer sah früher ganz anders aus

Eigentlich kennt man Antonia immer gestylt, mit langen blonden Haaren. Die gebürtige Nürnbergerin weiß sich in Szene zu setzen, auf Instagram gibt es etliche Bilder, die die 22-Jährige in sexy Outfits und mit viel Ausschnitt zeigen.

Wirft man allerdings einen Blick auf Antonia Hemmers öffentliches Facebook-Profil, so zeigt sich: Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin kann auch anders, verrät MANNHEIM24!

„Sommerhaus“-Kandidatin Antonia Hemmer: So krass hat sie sich verändert

Ein Foto von 2015 zeigt die gelernte Kosmetikerin mit kurzen Haaren und Ring in der Nase. Antonia Hemmer posiert vor einem saftig grünen Garten im mausgrauen T-Shirt. Ihr Blick ganz ernst und seriös, ein Lächeln bringt die damals 15-Jährige nicht über die Lippen.

„Hübsch hübsch“, schreibt ein Facebook-Freund vor etwa 7 Jahren. Eine andere kommentiert: „Wow“. Satte 207 Likes erntet Antonia für das alte Bild auf Facebook. Doch auch ein weiteres zeigt die diesjährige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin von einer äußerst seriösen Seite:

„Mega hübsch“: Facebook-User reagieren auf alte Fotos von Antonia Hemmer

Antonia posiert hier in gemusterter Bluse. Aufrecht sitzt sie auf einer Couch, die kurzen Haare mit einer Spange nach hinten geklemmt, die Arme legt sie übereinander.

„Mega hübsch“ schreibt ein Facebook-User, ein anderer kommentiert mit mehreren Herzen. Auch für dieses Foto gibt es an die 200 Likes.

„Das Sommerhaus der Stars“: Alle Sendetermine im Überblick

Antonia scheint sich mit der Zeit krass verändert zu haben: Vom braven Mauerblümchen zum heißen Feger! Von unauffälligen Outfits keine Spur mehr. Erst kürzlich hat „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer ihren größten Wunsch verraten – darüber berichtet echo24.

Zusammen mit Partner Patrick Romer bestreitet sie ab dem 7. September das Abenteuer „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Wir haben für Dich alle Sendetermine vom „Sommerhaus“ zusammengefasst. Ob Antonia mit ihrem Patrick gewinnen wird? Das erfährst Du in den kommenden Wochen auf RTL – und online auf RTL+. (fas)