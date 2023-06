Nico Legat gesteht, dass Trennung bei „Temptation Island“ geplant war

Reality-TV

Nico Legat und Sarah Liebich stellten ihre Beziehung für „Temptation Island“ im TV auf die Probe. Nun versuchte Fremdgeher Nico, sich in der Wiedersehens-Folge zu erklären.

Was sich Nico Legat während seiner Teilnahme an der Treue-Test-Show „Temptation Island“ geleistet hat, regt die Trash-TV-Gemeinde gerade so richtig auf. Von Fremdgeflirte über Alkohol-Exzesse bis hin zum mehrfachen Fremdgehen hat der 25-Jährige keinen Fehltritt ausgelassen. Für die allerletzte Folge der Sendung stand nun das große Wiedersehen auf dem Programm, bei dem reiner Tisch gemacht werden sollte.

Doch was der Sohn von Ex-Profifußballer Thorsten Legat (54) dort vom Stapel ließ, sorgte rundum nur noch für großes Kopfschütteln. Seine Ex-Freundin Sarah berichtete, dass ihr Nico nach dem Auszug aus der Villa noch eine Sprachnachricht geschickt hatte, in der er ihr mitteilte, dass er nichts bereue und mit sich selbst im Reinen sei. Eine Entschuldigung habe sie von Nico bis heute nicht erhalten.

„Nico Lügat“: „Temptation Island“-Fans zerreißen Nico Legat

Dass Nico Legat sein Verhalten leid tut, nahm ihm in der Runde niemand ab. Auch Moderatorin Lola Weippert (27) musste immer wieder nachfragen, doch aus dem Reality-TV-Darsteller war nichts Vernünftiges herauszubekommen. Im Gegenteil, er fand: „Manche Momente waren schon witzig“. Schließlich gab er sogar zu, dass er bereits mit Trennungsabsichten zu „Temptation Island“ gekommen sei. „Vielleicht hat es schon ein bisschen was mit Show zu tun, bin ich offen und ehrlich“, gestand er.

„Nico Lügat“, „Benutze mich als Fremdschäm-Button“, „Wie der Vater so der Sohn. Der Albtraum jeder Mutter, da schämt man sich fremd bei solchen Männern“ – so vernichtend fallen viele der Kommentare unter den Fotos auf Nico Legats Instagram-Profil aus. Die „Temptation Island“-Zuschauer zeigen mehrheitlich kein Verständnis für Nicos Verhalten in der Sendung. Sie finden: Wer sich als Partner so verhält und die eigene Beziehung so wenig respektiert, kann keine großen Gefühle für seine Partnerin gehegt haben.