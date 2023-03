Nie ausgestrahlte Szenen: So läuft es bei der „Giovanni Zarrella Show“ backstage ab

Von: Jonas Erbas

Für Giovanni Zarrella war auch die neue Ausgabe seiner ZDF-Schlagershow ein großer Erfolg. Zum Dank nahm der 44-Jährige seine Fans in einem Video mit hinter die Kulissen.

Offenburg – Mehr als vier Millionen Zuschauer zog „Die Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend (25. Februar) vor die Fernsehgeräte – ein Wert, den bis dato nur die zweite Ausgabe der Schlagersendung (mit 4,85 Mio.) übertreffen konnte. Nun teilt der Gastgeber zahlreiche Eindrücke, welche die Kameras nicht einfingen.

Nach großem „Giovanni Zarrella Show“-Erfolg – Schlagerstar gewährt exklusive Einblicke

Mit Roland Kaiser (70), Andrea Berg (57) oder Beatrice Egli (34) durfte Giovanni Zarrella (44) zum zweiten Mal in Folge in Offenburg namhafte Schlagerstars begrüßen und eine gut dreistündige Live-Sendung begehen, die dank abwechslungsreicher Performances künftig wohl am Thron von Florian Silbereisen (41) und dessen „Die Feste“-Shows im Ersten kratzen könnte. Weiter geht es mit der „Giovanni Zarrella Show“ dann erst am 22. April, diesmal in Berlin.

Zumindest ein bisschen lässt sich die Zeit bis dahin nun dank des 44-Jährigen überbrücken: Der „Ciao!“-Interpret postete am Montag (27. Februar) einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der ZDF-Sendung. Darin sieht man Giovanni Zarrella gut gelaunt während der Vorbesprechung seiner Sendung und sogar, wie er als Gastgeber den Abend eröffnet – nicht aber etwa via Fernsehkamera, sondern aus dem Backstage mitgefilmt. Gut zu sehen: Hinter der Bühne herrscht ein geschäftiges Treiben. Stars und Produktionsmitarbeiter haben alle Hände voll zu tun.

Gute Laune am „Giovanni Zarrella Show“-Set – Schlager- und Popstars strahlen auch backstage

Besonders schön: Die in dem geteilten Clip gezeigten Bilder und Szenen belegen, dass am Set der „Giovanni Zarrella Show“ beste Laune herrscht. Egal, ob Wolkenfrei-Frontfrau Vanessa Mai (30) Singer-Songwriter Max Giesinger (34), der Schlagerband PUR oder US-Superstar Adam Lambert (41) – alle haben ein breites Lächeln im Gesicht! Auch den Fans gefällt‘s: „Deine Shows sind immer fantastisch. Das Beste, was das deutsche Fernsehen zu bieten hat“ oder „Von Anfang bis zum Ende war es eine super gelungene und unterhaltsame Show“, liest man in lobenden Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag.

Ganz so positiv hat allerdings nicht jeder die Sendung erlebt: Ausgerechnet Andrea Berg wurde für ihre Outfitwahl in der „Giovanni Zarrella Show“ hart angegangen. Verwendete Quellen: „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF; Ausgabe vom 25. Februar 2023), instagram.com/giovannizarrella