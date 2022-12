„Der soll es nie erfahren“: Beatrice Egli gesteht peinlich berührt „heimliche“ Liebe

Von: Jonas Erbas

Teilen

Beatrice Egli peinlich berührt: In ihrer Schlagershow spricht sie darüber, „schon einmal heimlich verliebt“ gewesen zu sein. Als ihre Gäste um Details bitten, reagiert die 34-Jährige dann allerdings ganz und gar nicht gesprächig.

Berlin – Neben musikalischen Einlagen aus Schlager, Pop und Volksmusik unterhielt Beatrice Egli (34) ihre Zuschauer am Samstagabend (26. November) auch mit einer Spielrunde, an der unter anderem Höhner-Sänger Henning Krautmacher (65) oder Marie Reim (22) teilnahmen. Per Zufall wurden den Mitspielern unterschiedlichste Fragen zugelost, welche diese dann ehrlich beantworten sollten. Das wurde der Moderatorin selbst am Ende zum Verhängnis.

In Beatrice Eglis Schlagershow wurde auch gespielt – ihre Gäste machen offene Geständnisse

In der „Beatrice Egli Show“ wurde nicht nur gesungen, sondern auch gespielt: Im Rahmen eines launigen Frage-Antwort-Spiels verriet Henning Krautmacher, als Schüler einst „ins Bohnerwachs gepinkelt“ zu haben, während Marie Reim zu ihrem größten Laster befragt wurde. Sie plündere nachts regelmäßig den heimischen Kühlschrank, offenbarte die 22-Jährige, ohne lange überlegen zu müssen.

In ihrer Schlagershow gestand Beatrice Egli, „schon einmal heimlich verliebt“ gewesen zu sein. Doch als ihre Gäste ins Detail gehen wollte, reagierte die Schweizerin peinlich berührt und wollte schnell das Thema wechseln (Fotomontage) © Screenshot/MDR/SWR/Die Beatrice Egli Show

Natürlich spielte auch Beatrice Egli selbst mit: Eine Art Glücksrad wies die Schlagersängerin an, dem Publikum mitzuteilen, was sie „schon einmal heimlich gemacht“ habe. „Ich war schon einmal heimlich verliebt“, antwortete die 34-Jährige kurz, doch ihre Gäste, die sich zuvor weitaus redseliger gezeigt hatten, gaben sich damit nicht zufrieden. „Namen, Fakten!“, forderte etwa Henning Krautmacher.

„Die Beatrice Egli Show“ begeistert über zwei Millionen Schlagerfans: Nachdem Giovanni Zarrella und Ross Antony eine eigene TV-Show bekommen haben, zieht nun auch Beatrice Egli nach. Aus „SWR Schlager – Die Show“ wurde die „Beatrice Egli Show“. Die TV-Show „ist auf Beatrice Egli als Gastgeberin zugeschnitten“, verkündete der Sender damals. Und das Konzept geht auf: „Die Nachrichten über die Sendung sind wahnsinnig! Vielen, vielen Dank“, bedankte sich Beatrice Egli nach der letzten Show im Mai bei ihren Fans. „Ich bin einfach nur glücklich, dass über zwei Millionen Menschen die Sendung geschaut haben.“

Beatrice Egli peinlich berührt – Schlagerstar reagiert auf Frage extrem verlegen

Auf die neugierigen Nachfragen ihrer Gäste reagierte Beatrice Egli dann aber ungewohnt beschämt: „Der weiß es bis heute nicht und das soll bitte so bleiben“, lachte sie peinlich verlegen und erklärte anschließend das Spiel prompt für beendet. Weiter ins Detail wollte die Schweizerin nicht gehen – das Thema schien ihr unangenehm. „Der soll es nie erfahren, aber ja, es gibt den einen, in den ich mich heimlich verliebt habe“, ließ sie die Zuschauer wissen und schwieg dann eisern.

„Habe richtig geweint“: Newcomerin bringt Beatrice Egli mit Schlager-Hit zum Weinen Fotostrecke ansehen

In den Gerüchteküchen der Boulevardmedien werden der 34-Jährigen immer wieder Liebeleien mit Schlagerkollegen wie Florian Silbereisen (41) oder Andreas Gabalier (38) nachgesagt. Offiziell äußert sich die DSDS-Siegerin von 2013 so gut wie gar nicht zu ihrem Privatleben – gut möglich also, dass sie dieser Linie auch in ihrer Show treu bleiben möchte. Aufsehen erregte dafür ein anderer Gast: Ein ehemaliger Bediensteter von Queen Elizabeth II. (†96) stand in der „Beatrice Egli Show“ auf der Bühne. Zwölf Jahre lang diente er Ihrer Majestät. Verwendete Quellen: „Die Beatrice Egli Show“ (MDR/SWR; Ausgabe vom 26. November 2022)