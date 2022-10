„Niederträchtig und beschämend“: Sommerhaus-Teilnehmer Stephen Dürr teilt gegen Patrick Romer aus

Von: Julia Hanigk

Patrick Romer kann es im „Sommerhaus der Stars“ nicht lassen, immer wieder schießt er gegen Freundin Antonia Hemmer. Nun äußert sich auch Stephen Dürr mit klaren Worten. Klare Bilanz: „Geht gar nicht“.

Bocholt - Im „Sommerhaus der Stars“ nimmt in diesem Jahr das Traumpaar von „Bauer sucht Frau“, Antonia Hemmer und Patrick Romer, teil. Dabei wird die Beziehung der beiden in den gemeinsamen Spielen, die auch über das Weiterkommen des Paares in der Fernsehshow entscheiden, auf die Probe gestellt. Patrick fiel schon mehrmals mit unangebrachtem Verhalten gegenüber seiner Freundin auf, erniedrigte sie – jetzt wurde es so arg, dass sich auch die Mitstreiter zu Wort melden.

Patrick Romer erniedrigt seine Freundin in einer Tour

Bei einem Einpark-Spiel schrie Patrick Romer seine Freundin an: „Wie kann man nur so blöd sein?“ und ließ auch dann nicht locker nachzutreten, als die schon anfing zu weinen. Es sei alles ihre Schuld. In der nächsten Folge, Nummer sechs, legte er dann noch einmal nach.

Er schimpft seine Antonia an, sie sei „dumm“, ein „Waschlappen“ und ist der Ansicht, „das Geweine bringt doch keinem was“. Mit ihrem „verheulten Gesicht“ möchte er nicht bei seinen Mitstreitern gesehen werden. Er wirft ihr vor, sie habe eine „Null-Bock-Einstellung“. „Wenn du nicht irgendwann hier deinen Arsch hochkriegst, dann wars das“, so Romer.

Antonia Hemmer weint nur umso mehr bei diesen Worten und sagt: „Wenn du seit drei Stunden auf mich einredest, was denkst du denn? Wenn ich lache, ist es falsch, wenn ich weine, ist es falsch, was soll ich denn machen, man?“ Und der quittiert das mit den Worten: „Jetzt bist du wieder überfordert“. Während sie sich entschuldigt, haut er weiter drauf.

„Niederträchtig und beschämend“: Sommerhaus-Mitstreiter schießen gegen Patrick Romers Verhalten

Andere Kandidaten aus dem „Sommerhaus der Stars“ bekommen das mit, nehmen Patrick zur Seite. Sascha Mölders sagt: „Ich war teilweise schockiert, wie du mit deiner Freundin umgehst!“ Auch Mario Basler versucht, Romer zur Vernunft zu bringen. Als er die Szenen nun im Fernsehen gesehen hat, schießt auch Stephen Dürr gegenüber bild.de: „Katharina und ich haben selber erst in der Ausstrahlung vorab bei RTLplus gesehen, wie Patrick mit seiner Freundin Antonia umgegangen ist. Ich finde sein Verhalten gegenüber seiner jüngeren Freundin sehr niederträchtig und beschämend.“ Und weiter: So darf ein Mann niemals mit seiner Frau oder Freundin umgehen.“ Stephen Dürrs Fazit: „So ein Verhalten ist verletzend und geht gar nicht.“

Trotz alledem sind Patrick Romer und Antonia Hemmer immer noch ein Paar. Sie erklärte in einem Statement auf Instagram, ihr Freund hätte ein Einsehen gehabt und sich im Nachhinein auch noch mal bei ihr entschuldigt.

Auch die Zuschauer haben inzwischen eine klare Meinung zu Patrick Romers Verhalten im „Sommerhaus der Stars“. „So einen Freund braucht keine Frau“, heißt es. Verwendete Quellen: Sommerhaus der Stars/RTL+/RTL, bild.de