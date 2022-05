Ninja Warrior Allstars (RTL): Die Duelle im Finale - Hammerlos für René Casselly

Teilen

René Casselly ist der erste „Ninja Warrior Germany“. Im Finale der „Allstars“-Staffel gibt es ein Hammerlos für den Topfavoriten. © Markus Hertrich/RTL

Großes Finale bei „Ninja Warrior Allstars“ mit den 20 besten Athletinnen und Athleten. RTL mit Laura Wontorra sendet am Sonntag (22. Mai 2022) ab 20.15 Uhr. Ein Topfavorit ist René Casselly. Doch in Runde eins gibt es ein Hammerlos:

Köln - Wird dem ersten „Ninja Warrior Germany“, René Casselly, der spezielle Duell-Charakter der „Allstars“-Variante zum Verhängnis? Wie in den Vorrunden kommt es auch im Finale, das RTL am Sonntag (22. Mai 2022) ab 20.15 Uhr zeigt, im ersten Doppelparcours zu direkten Duellen. Nur die Siegerinnen und Sieger dieser Duelle kommen in Final-Runde zwei.

Für die Duell-Verlierer ist das Titel-Rennen früh beendet. Das Moderatoren-Trio um Laura Wontorra loste „Ninja Warrior Allstars“-Topfavorit René Casselly in Runde eins als Gegner Lukas Kilian aka „Clucy Luke“ zu, wie fuldaerzeitung.de berichtete. Der Gegner des Zirkusartisten erreichte 2020 und 2021 in der regulären Staffel jeweils das Finale.