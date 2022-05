Nino de Angelo, Michelle, Kerstin Ott: Starke Gästeliste für den 4. ZDF-Fernsehgarten

Auch bei der vierten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens sind wieder eine Menge hochkarätiger Stars dabei. Unter anderem Kerstin Ott, Michelle und Nino de Angelo geben sich die Ehre. (Fotomontage) © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / Agentur Baganz & IMAGO / Agentur Baganz

Auch bei der vierten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens sind wieder eine Menge hochkarätiger Stars dabei. Unter anderem Kerstin Ott, Michelle und Nino de Angelo geben sich die Ehre.

Mainz – Auch am kommenden Sonntag (29. Mai) heißt es im Zweiten wieder: Der „Fernsehgarten“ öffnet! Zum vierten Mal in diesem Jahr begrüßt Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (56) das Publikum auf dem ZDF-Gelände in Mainz für einen Vormittag voller Musik, Spiel und Gartentipps. Damit der „Fernsehgarten“ abermals ein voller Erfolg wird, hat sich Kiwi starke Unterstützung mit ins Boot geholt. Einige hochkarätige Schlagerstars werden sich am Wochenende in der Sendung die Ehre geben.

Dieses Mal steht die Folge unter dem Motto: „Garten Games“ — was genau damit wohl gemeint ist? Sicher ist in jedem Fall: Der „Fernsehgarten“ wird zweifelsohne auch dieses Mal für eine gehörige Portion Unterhaltung sorgen. Denn nur ein kurzer Blick auf die Gästeliste für den kommenden Sonntag genügt, um die Spannung steigen zu lassen. „Fernsehgarten“-Fans aufgepasst!

Moderatorin Andrea Kiewel moderiert 2022 erneut den „ZDF Fernsehgarten“. © Star-Media/Imago

Im „Fernsehgarten“ werden auch an diesem Wochenende zahlreiche Schlagerstars auftreten

Wie immer sind beim „Fernsehgarten“ im ZDF zahlreiche Schlagerstars zu Gast. Unter anderem Superstar Michelle (50), die derzeit mit einer neuen Platte ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, wird bei der Vormittagssendung auftreten. Auch ihr langjähriger Kollege Nino de Angelo (58) wird vor der idyllischen Gartenkulisse in Mainz auf der Bühne stehen. Eine weitere Größe der Schlagerbranche, die beim „Fernsehgarten“ einen Song präsentieren wird, ist „Die immer lacht“-Interpretin Kerstin Ott (40).

Des Weiteren sind „City“, DJ Herzbeat feat. Joey Heindle (29), Nachwuchsstar Loi (19) und Sängerin Ann Sophie (31) beim „Fernsehgarten“ vertreten. Auch die Darsteller des neuen „Tina Turner Musicals“ werden in der öffentlich-rechtlichen Sendung Werbung für ihre Inszenierung machen. Es lohnt sich also wieder einmal am Sonntagvormittag einzuschalten!