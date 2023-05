Nino de Angelo oder Stefanie Hertel: Diese Schlagerstars standen beim MDR Frühlingserwachen 2023 auf der Bühne

Beim MDR Frühlingserwachen waren allerlei große Stars vertreten. Unter anderem Nino de Angelo und Stefanie Hertel standen bei dem Event auf der Bühne. © IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Das „MDR Frühlingserwachen“ ging in die fünfte Runde und hat dieses Mal in Sachsen-Anhalt stattgefunden. Diese Gäste sind beim Open-Air-Event aufgetreten.

Diese Unterhaltungsshow versprach ein volles Programm. Seit Mitte April traten die Orte Rodewisch (Sachsen), Aken (Sachsen-Anhalt) und Ohrdruf (Thüringen) gegeneinander an, um sich durch einen großen Frühjahrsputz als Austragungsort des „MDR Frühlingserwachens“ zu qualifizieren.

Vom TV-Publikum wurde das Verschönerungsprojekt in Aken als Sieger ausgewählt. Damit stand fest, wo die „Frühlingserwachen“-Bühne in diesem Jahr ihre Heimat finden wird. Die Musikveranstaltung wurde am 17. Mai zur besten Sendezeit im MDR übertragen - natürlich live.

Große Stars im kleinen Aken

Durch die Veranstaltung führten die Schlagersängerin Christin Stark und der Moderator Peter Imhof. Die Gästeliste war für die kleine Stadt an der Elbe, die etwas unter 9.000 Einwohner zählt, auf jeden Fall recht beeindruckend. Es gaben sich „alte Hasen“ des Schlager wie Nino de Angelo, Bernhard Brink und Stefanie Hertel die Ehre.

Weitere Darbietungen gab es unter anderem von Nik P. , der Sängerin Sotiria, Schlagerliebling Marina Marx, Joey Heindle und der Mountain Crew zu hören. Die Akener durften sich übrigens nicht nur über die Gewinner-Party freuen. Sie erhielten auch ein Preisgeld von 5.000 Euro.