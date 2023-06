„Zu niveaulos“: Fernsehgarten-Fans entsetzt über „Einlochen“-Spiel mit Andrea Kiewel

Von: Elena Rothammer

Im ZDF-Fernsehgarten präsentiert Andrea Kiewel neben Musik-Acts und Interviews auch immer wieder unterhaltsame Wettbewerbe. Das Spiel mit dem Titel „Einlochen“ ging einigen Zuschauern jetzt aber zu weit.

Mainz - Am Sonntag (25. Juni) empfing Andrea Kiewel (58) wieder eine bunte Mischung an Gästen im ZDF-Fernsehgarten. Dieses Mal fand das Ganze als „Schlagerparty“ statt. Zwischen den musikalischen Gästen, die auftraten, kamen die Promis aber auch zu Spielen zusammen. Eines davon polarisierte beim TV-Publikum ganz besonders.

Twitter-User nehmen das Spiel „Einlochen“ auseinander

Beim Spiel mit dem Titel „Einlochen“ trat Ross Anthony (48) mit einem Fan an der Seite gegen Patrick Lindner (62) an, der ebenfalls von einem Fan unterstützt wurde. Dabei mussten die Teams auf Hüfthöhe das Spielfeld austarieren und eine Kugel in verschiedene Löcher befördern. Während die Teilnehmer brav spielten, wurde die Challenge auf Twitter rege diskutiert – allerdings nicht nur im positiven Sinne.

Der zweideutige Titel des Spiels stieß einem Twitter-User übel auf. „Einfach nur ‚Einlochen‘ ist mir zu niveaulos...“, kritisierte dieser. Ein anderer schrieb resigniert: „Kiwi spielt ‚Einlochen‘ mit den Schlagerstars. Ich kann das alles nicht mehr.“ Andere hingegen versuchten sich ihre Kommentare zu verkneifen. „‘Spiel mit deinem Schlagerstar‘ – ‚Die Challenge ist Einlochen!‘ Nein, ich sag’ nichts... nein, ich sag’ nichts!“, schrieb einer von vielen Nutzern.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Patrick Lindners Team gewinnt „Einlochen“ im ZDF-Fernsehgarten

Während das Netz seine Witze riss und sich aufregte, spielten die Teilnehmer selbst aber brav mit und lochten eifrig ein. Letztendlich gewann Patrick Lindner mit seinem Fan namens Thomas das Match. Dieser bekam als Preis einen Gutschein für ein Sterne-Dinner für zwei Personen überreicht.

Mit jeweils einem Fan spielten Patrick Lindner und Ross Anthony im ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel das Spiel „Einlochen“. Im Netz polarisierte der Wettbewerb. © Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 25. Juni 2023 & Screenshot / ZDF / „Fernsehgarten“ vom 25. Juni 2023

Zwar sind die Spiele nicht jedermanns Geschmack, doch trotzdem lockt Andrea Kiewel immer wieder zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirm. Im Quotenduell gegen „Immer wieder sonntags“ macht der ZDF-Fernsehgarten bislang stets eine sehr gute Figur. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 25. Juni 2023