„Noch nie so erfolgreich eingestiegen“: Stefan Mross freut sich über „Immer wieder sonntags“-Rekordquoten

Stolze 1,41 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag „Immer wieder sonntags“ ein, um Stefan Mross und seine Gäste zu sehen. Den Meilenstein feiert der Moderator auf Instagram.

Stefan Mross (46) ist in Feierlaune: Der Schlagerstar ist begeistert von dem tollen Erfolg der „Immer wieder sonntags“-Auftaktfolge. Am Sonntag (12. Juni) ging die Musik- und Unterhaltungsshow im Ersten in die nächste Runde. Er begrüßte zahlreiche prominente Gäste wie Michelle (50), Giovanni Zarrella (44) und Hansi Hinterseer (68). Auch Stefans Frau Anna-Carina Woitschack (29) durfte bei dem Schlagerspektakel natürlich nicht fehlen.

Und die harte Arbeit des Trompeters machte sich bezahlt: Satte 1,41 Millionen Zuschauer sahen sich die Sendung an. Auf Instagram feierte Stefan Mross die tollen Einschaltquoten mit einem emotionalen Post. „Gigantisch! Wir sind in der Geschichte von ‚Immer wieder sonntags‘ noch nie (!) so erfolgreich eingestiegen“, freute er sich.

Der Moderator bedankte sich auch bei seiner tollen Crew, die mit ihm die Sendung auf die Beine stellte. „17,5 % Marktanteil ist der Lohn für eine ganz harte, heiße und spezielle Aufbauwoche. Danke an das SWR Fernsehen, mein Team Kimmig Entertainment GmbH und dem Europa-Park für Eure beispiellose Arbeit!“

Stefan Mross: Bloß nicht auf den Lorbeeren ausruhen

Für Stefan Mross steht fest: Von hier weg geht es nur weiter bergauf! „Also, wir breiten uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern werden fleißig und zielstrebig weiterarbeiten“, verspricht er. Geschafft wurde dieser bedeutende Meilenstein natürlich nur dank der Zuschauer, die fleißig einschalteten. „Danke an Euch alle, liebe Fans von IWS für Eure unglaubliche Treue und das im 18. Jahr“, kann der Schlagerstar den Erfolg kaum fassen.

Ein Blick auf die Kommentare macht klar, wie sehr sich die Fans mit Mross freuen. „Ja, lieber Stefan, es war gigantisch! Du bist wie immer wunderbar. Tolle Sendung, tolle Gäste“, schwärmte ein Nutzer über die Auftaktshow. Ein anderer schrieb: „Der Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch zu diesem gigantischen Ergebnis!“ Auch viele weitere Fans kommentierten, dass die hohen Einschaltquoten „absolut verdient“ seien. Bereits diesen Sonntag (19. Juni) folgt die nächste Ausgabe von „Immer wieder sonntags“. Dort werden unter anderem Beatrice Egli (33), Maximilian Arland (41) und Vincent Gross (25) auftreten.