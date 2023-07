„Nochmal auf Deutsch“: Andrea Kiewel lacht im Fernsehgarten über den bayerischen Dialekt

Von: Melanie Habeck

Mit ihren „Fernsehgarten“-Gästen pflegt Andrea Kiewel einen lockeren Umgang. Im Interview mit einem bayerischen Sportler schmunzelte sie nun über den Dialekt ihres Gesprächspartners.

Mainz – In der „ZDF-Fernsehgarten“-Ausgabe vom 9. Juli drehte sich alles um das Motto „Es lebe der Sport“. Gastgeberin Andrea Kiewel (58) empfing gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Micki Krause (53) eine Vielzahl Athleten, die außergewöhnliche Sportarten vorstellten. Drei junge Männer aus Bayern präsentierten in der Liveshow den Ninja-Sport – doch vor allem ihr Dialekt erregte Kiwis Aufmerksamkeit.

Im „ZDF-Fernsehgarten“-Interview: Andrea Kiewel imitiert bayerischen Dialekt

Aufgrund ihrer unbeschwerten Art ist der Moderatorin schon der ein oder andere Fauxpas unterlaufen: Am Sonntag sprach Andrea Kiewel einen ukrainischen Schachspieler z. B. auf Russisch an. Doch ihr Interview mit den drei Ninja-Sportlern Simon, Philipp und Ole verlief zunächst ohne große Aufreger. Die Gastgeberin hörte gespannt zu, als das Trio Einblicke in die Besonderheiten der Sportart gab.

Doch als einer der Athleten in seinem bayerischen Dialekt zu sprechen begann, konnte Andrea Kiewel einfach nicht an sich halten. Auf ihre Frage, wie groß die Solidarität unter den Fitnesskollegen sei, antwortete der Sportler: „Also bei uns ist es eigentlich so: Jeder, gönnt jedem Ois.“ Die 58-Jährige konnte sich ein Lachen nicht verkneifen und äffte ihren Gast unvermittelt nach: „Ois, ois“, wiederholte sie seine Worte. Simon fühlte sich davon offenbar aufgefordert, seine Aussage noch einmal zu erläutern: „Nochmal auf Deutsch: alles.“

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Nicht der einzige peinliche Moment: Gäste kannten „ZDF-Fernsehgarten“ gar nicht

Wenig später fand Andrea Kiewel aber nur positive Worte über die drei Männer. „Ich bin studierte Sportlehrerin und bin geschwommen: Also wow wow wow, richtig klasse, richtig sportlich“, zeigte sie sich von den muskulösen Körpern des Trios begeistert. Auch mit ihrer sportlichen Darbietung an der zwölf Meter hohen Himmelsleiter konnten die Ninja-Athleten im Anschluss punkten.

Im „ZDF-Fernsehgarten“ drehte sich am 9. Juli alles um das Motto „Es lebe der Sport“. Im Gespräch mit einem Ninja-Sportler brachte der bayerische Dialekt des Athleten Moderatorin Andrea Kiewel zum Schmunzeln. © ZDF/ZDF-Fernsehgarten; ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Doch nicht nur mit ihrem Können sorgten die Sportler dafür, dass sich die Zuschauer der ZDF-Show noch lange an sie erinnern werden. Im Interview mit Andrea Kiewel bescherten sie der Gastgeberin auch einen peinlichen Moment. Vor laufenden Kameras gestanden die Drei: Sie kannten den „ZDF-Fernsehgarten“ vor ihrem Besuch gar nicht. Verwendete Quellen: ZDF/ZDF-Fernsehgarten – Ausgabe vom 9. Juli 2023