„Nötigung!“: Schlagerstar Rosanna Rocci fliegt bei „Wer weiß denn sowas?“ raus

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Schlagersängerin Rosanna Rocci fliegt bei „Wer weiß denn sowas?“ raus © IMAGO / Future Image & IMAGO / nicepix.world

Rosanna Rocci sollte eigentlich bei „Wer weiß denn sowas?“ auftreten. Doch da sie sich weigert, den erforderlichen Coronatest mitzumachen, wird sie rausgeschmissen. Nun macht die Schlagersängerin ihrem Unmut Luft.

Hamburg - Eigentlich hätte Rosanna Rocci (53) bald in der ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ zu sehen sein sollen. Doch die Schlagersängerin wird ihr Quizkönnen wohl nicht unter Beweis stellen können. Ihr Auftritt wurde gecancelt und die 53-Jährige des Studios verwiesen, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Rosanna Rocci möchte erforderlichen Coronatest nicht machen

Berichten von bild.de zufolge sei Rocci mit einem negativen Schnelltest ins Studio gekommen, die Produktion erkenne jedoch nur PCR-Tests oder vor Ort vorgenommene Schnelltests an. Einen solchen durchzuführen, habe die Schlagersängerin abgelehnt.

Der Grund: Rosanna sei gegen den erforderten Test allergisch, wie sie gegenüber bild.de erklärt. Darüber hinaus verfüge sie sogar über ein Attest, keine Maske tragen zu müssen, weshalb es zuvor schon im Hotel zu Problemen gekommen sei. „Da war die Produktion schon sauer auf mich, und sie hatten mich auf dem Kieker“, so die Schlagersängerin.

Rosanna Rocci bei „Wer weiß denn sowas?“ rausgeflogen

Ihre Gage in vierstelliger Höhe sei nun weg, zudem bleibe sie auf Spesen, wie etwa 160 Euro allein für Taxifahrten sitzen, erklärt Rocci, die nun ihren Rechtsbeistand zu Rate ziehen will. „Ich finde es nicht lustig, wie der NDR mit mir umgesprungen ist. Das war ja schon Nötigung!“, so die 53-Jährige entsetzt.

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild Tagtäglich muss sich der Discounter-Riese Aldi mit Beschwerden seiner Kunden auseinandersetzen, nicht selten geht es um vermeintlich zu hohe Preise. Aber die können durchaus Ansichtssache sein. Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild

Eine Sprecherin des NDR erklärt gegenüber bild.de: „Für die Aufzeichnungen von ,Wer weiß denn sowas?‘ sind die geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen maßgeblich.“ Diese Voraussetzungen habe Rosanna Rocci nicht erfüllt.

Für „Wer weiß denn sowas?“ läuft es gerade auch ohne Rosanna Rocci sehr gut. Die Quoten von Kai Pflaumes Quizshow lassen sogar den RTL-Bachelor blass ausehen.

Verwendete Quellen: bild.de, instagram.com/rosanna_rocci_offiziell