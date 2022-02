Notarzteinsatz bei „Kampf der Realitystars: Fürst Heinz und Tessa Bergmeier im Krankenhaus

Von: Claire Weiss

Teilen

„Kampf der Realitystars“ geht bald in die dritte Runde. Doch schon vor TV-Ausstrahlung macht die Sendung Schlagzeilen. Denn während der Dreharbeiten müssen gleich zwei Kandidaten ins Krankenhaus.

Schon im Januar fanden die Dreharbeiten für „Kampf der Realitystars“ (alle Neuigkeiten zu TV-Shows auf der Themenseite) in Thailand statt. Seit einigen Wochen sind die Kandidaten nun schon wieder zurück in Deutschland. Doch für zwei der Teilnehmer scheint die Zeit am Set besonders hart gewesen zu sein: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) und Tessa Bergmeier (32) mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie tz.de berichtet.

Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand Reality-TV-Format Moderation Cathy Hummels Sender RTL2 Ausstrahlung dritte Staffel noch unbekannt

Fürst Heinz verletzt sich bei „Kampf der Realitystars“ gleich zweimal

Heinz von Sayn-Wittgenstein sorgt am Set von „Kampf der Realitystars“ gleich für zwei Schreckmomente. Der Adoptiv-Adelige brach zunächst bei einem Spiel am Strand zusammen. „Plötzlich ist er nach vorne weggesackt und fiel in den Sand. Heinz war aber recht schnell wieder ansprechbar“, erzählte eine Produktionsmitarbeiterin gegenüber Bild.de.

Er selbst wollte eigentlich direkt weitermachen. Vorsichtshalber wurde Fürst Heinz aber ins Krankenhaus gebracht, wo er eine Nacht verbrachte. „Er wurde dann auf einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht“, heißt es.

Tessa Bergmeiers Fuß ist nach einem Insektenstich angeschwollen, Fürst Heinz muss nach seinem Unfall von Sanitätern abtransportiert werden. © RTL2

Notarzteinsatz bei „Kampf der Realitystars: Fürst Heinz und Tessa Bergmeier im Krankenhaus

Kaum zurück am Set geschah allerdings der nächste Unfall: Der Fürst stolperte über eine Pflanze und musste wegen einer starken Schwellung am Fuß erneut ins Krankenhaus gebracht werden.

Lesen Sie auch Neues Brunnen-Drama: Kind (6) sitzt in 15 Metern Tiefe fest - Probleme bei Rettungsaktion In einem im Netz kursierenden Clip ist die Stimme des Jungen zu hören. Die afghanischen Retter kämpfen mit technischen Problemen. Der etwa 6-Jährige sitzt offenbar seit gut zwei Tagen fest. Neues Brunnen-Drama: Kind (6) sitzt in 15 Metern Tiefe fest - Probleme bei Rettungsaktion Horror-Unfälle an den Gleisen: Tram rammt Buben (3) und schleift Seniorin (83) mit Schock in München: Bei Tram-Unfällen wurden zwei Menschen schwer verletzt. Einen Buben (3) erfasste ein Zug trotz Notbremsung, eine Seniorin (83) wurde sogar mitgeschleift. Horror-Unfälle an den Gleisen: Tram rammt Buben (3) und schleift Seniorin (83) mit

Doch Fürst Heinz ist nicht der einzige, den es erwischt hat. Auch Tessa Bergmeier musste wegen einer Verletzung ins Krankenhaus.

Auch Tessa Bergmeier landet während „Kampf der Realitystars“ in der Klinik

Der einstigen „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin wurde ein Insektenstich zum Verhängnis. Sie war auf dem Weg zur Toilette, die lange Treppe herauf, als sie von einer Hornisse gestochen wurde. Wegen einer allergischen Reaktion schwoll ihr Fuß an, juckte und schmerzte.

„Die war richtig laut – und der Schmerz war sehr krass. Irgendwann war es so schlimm, dass ich gar nicht mehr richtig laufen konnte“, erzählt die 32-Jährige. Im Krankenhaus hat sie Infusionen und Antibiotika bekommen. „Jetzt ist mein Fuß fast wieder wie neu“, so Tessa.

Auch Cathy Hummels erlebt bei den „Kampf der Realitystars“-Dreharbeiten Traumatisches

Tessa Bergmeier und Fürst Heinz sind nicht die einzigen, die während ihrer Zeit in Thailand in der Klinik verarztet werden müssen. Auch Cathy Hummels erleidet am Traumstrand von Thailand einige Verletzungen. Die Moderatorin wurde nämlich überfallen - der Dieb hatte es auf ihr Handy abgesehen.