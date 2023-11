Notarzteinsatz bei „Das große Promi-Büßen“: Danni Büchner kollabiert

Große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner: Während eines Spiels bei „Das große Promi-Büßen“ kollabiert die 45-Jährige plötzlich.

Erzberg – Bei „Das große Promi-Büßen“ (donnerstags ab 20:15, ProSieben) geht es den Teilnehmern regelmäßig an den Kragen: In der von Olivia Jones (54) moderierten „Runde der Schande“ müssen sich die Prominenten ihren Verfehlungen aus vergangenen TV-Shows, darunter das „Sommerhaus der Stars“ oder „Promi Big Brother“, stellen. Doch auch die kräftezehrenden Bestrafungsspiele sind nicht ohne – eine Erfahrung, die jungst auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (45) machen musste.

Sorge um Danni Büchner: Sie bricht bei „Das große Promi-Büßen“ einfach zusammen

Denn in Folge 4 von „Das große Promi-Büßen“ (läuft am 30. November) müssen die verbliebenen Teilnehmer aneinander gekettet einen steilen Hang erklimmen, um von dessen Spitze einen übergroßen Ball ins Tal rollen zu lassen. Dort befinden sich mehrere Fässer, die – ähnlich wie beim Bowling – mit etwas Geschick und Cleverness getroffen und dadurch umgeworfen werden sollen.

Doch bereits der zweite Aufstieg bereitet der sonst so wacker kämpfenden Danni Büchner sichtlich Probleme: „Ich kann nicht mehr“, stöhnt die 45-Jährige – und sinkt Sekunden später vollkommen erschöpft auf dem felsigen Boden nieder. „Ich kriege keine Luft“, röchelt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, während sie kraftlos inmitten ihrer Mitkandidaten liegt, die ihr sofort Luft zufächeln.

Trotz „Promi-Büßen“-Schreckmoment: Danni Büchner möchte weitermachen

Glücklicherweise ist der Notarzt sofort zur Stelle, sogar ein Ambulanzwagen fährt ein. „Danni hat einen Schwächeanfall bekommen, macht auch nebenher keinen Sport. Dafür hat sie den Tribut gezahlt“, erklärt „Goodbye Deutschland“-Kollege und „Promi-Büßen“-Leidensgenosse Steff Jerkel (54), während die Fünffach-Mutter ärztlich umsorgt wird. „Ich dachte, ich falle weg“, schluchzt sie. Den Rest des Spiels kann sie aus nachvollziehbaren Gründen nicht absolvieren – stattdessen geht es für die Wahl-Mallorquinerin direkt in den Rettungswagen.

Schreckmoment bei „Das große Promi-Büßen“: Für Danni Büchner geht das Bestrafungsspiel nach einem Schwächeanfall nicht weiter, stattdessen geht's für die 45-Jährige in den Rettungswagen. © Screenshot/ProSieben/Joyn/Das große Promi-Büßen

Dass ihre Mitstreiter daraufhin am Sieg vorbeischrammen, bekommt die 45-Jährige nicht mehr mit. Der auf die Niederlage folgende Frust ist allerdings schnell vergessen, als Danni Büchner – immer noch leicht angeschlagen – ins Camp zurückkehrt. „Danni!“, jubeln Lisha (37) und Co. der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin zu. Die will trotz des Zwischenfalls in der ProSieben-Show verbleiben – immerhin hat sie bei Olivia Jones noch nicht Buße getan.

Anders verhält es sich bei ihrem ebenfalls aus „Goodbye Deutschland“ bekannten Mallorca-Mitstreiter, der sich bereits reumütig zeigte – mit gutem Grund: So riet Steff Jerkel beim „Promi-Büßen“ jungen Vätern zum Fremdgehen im Puff. Verwendete Quellen: „Das große Promi-Büßen“ (ProSieben/Joyn; Staffel 2, Folge 4)