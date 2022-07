„Notgeiler Pavian“: Calvin Kleinen entsetzt bei Promi-Büßen mit sexistischen Aussagen

Calvin Kleinen muss Olivia Jones seine Sünden beichten © ProSieben

Reality-Star Calvin Kleinen schockiert in der TV-Show „Das große Promi-Büßen“ mit sexistischen Aussagen. Olivia Jones geht hart mit ihm ins Gericht.

So kleinlaut hat man Calvin Kleinen (30) selten gesehen! Der Reality-Star lässt normalerweise bei jedem TV-Auftritt den Macho raushängen und bändelt gerne mit mehren Ladys gleichzeitig an. Bei der ProSieben-Show „Das große Promi-Büßen“ wurde er nun ordentlich von Dragqueen Olivia Jones (52) für sein Fehlverhalten zusammengefaltet. „Wir kennen dich aus ‚Temptation Island‘ und ‚Promis unter Palmen‘. In jeder Show läuft irgendwas mit Frauen und oft auch schief“, nahm ihn Jones in die Mangel. Calvin versuchte sich herauszureden: „Das ist voll schwer, denen das dann zu sagen. Du willst einem auch nicht das Herz brechen.“

Umso härter ging Olivia Jones mit ihm ins Gericht: „Siehst du, Calvin, das Problem ist, dass du die Frauen nur auf ihr Äußeres reduzierst, wie so ein notgeiler Pavian. Wie du über die Frauen sprichst – wie wäre es denn, wenn jemand so über deine Mutter sprechen würde? Geiler Arsch, dicke Titten.“

Doch Olivia Jones war noch lange nicht fertig. Denn in einem seiner Songs lästert der Rapper über Influencerinnen ab, die sich freizügig im Netz zeigen. „Dann labern die mich aber voll, sie kriegen immer Schwanzbilder geschickt und so. Dann sollen die sich auch nicht wundern“, so Calvin Kleinen.

Calvin Kleinen redet sich mit sexistischen Aussagen ins Abseits

Olivia Jones und das Publikum waren schockiert von einer solchen Aussage. „Also, Calvin. Ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen: Selbst schuld, wenn sie Dick Pics kriegt, wenn sie erotische Bilder von sich postet?“, hakte die Dragqueen nach. Als er das bejahte, setzte Jones einen obendrauf: „Calvin, du weißt schon, dass das gefährlich nah dran an dem Satz ist: Selbst Schuld, wenn sie vergewaltigt wird, was trägt sie auch so kurze Röcke?“

Der Reality-Darsteller versuchte sich noch zu verteidigen und betonte: „Es ist nicht okay, wenn es passiert.“ Doch Olivia Jones ließ die halbherzige Entschuldigung nicht gelten. „Das ist ein seltsames Frauenbild aus der Steinzeit, und über deine Vorbildfunktion brauchen wir gar nicht erst zu reden. Frauen haben Jahrhunderte dafür gekämpft, um eben nicht so als Brüste auf zwei Beinen behandelt zu werden“, rügte sie ihn. Zur Strafe musste Calvin Kleinen für seine Mitstreiterinnen die Wäsche waschen – ob er wohl etwas daraus gelernt hat?