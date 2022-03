In Unterhose: Nico Rosberg lässt bei „Die Höhle der Löwen“ die Hosen runter

Von: Alica Plate

Teilen

In wenigen Wochen startet die elfte Staffel der Vox-Show „Höhle der Löwen“. Bereits vorab gab der Sender nun spannende Details bekannt. Denn in der zweiten Folge soll es ganz schön schlüpfrig werden - Nico Rosberg zeigt sich vor laufender Kamera in knapper Boxershorts.

Köln - Am 4. April 2022 startet die elfte Staffel der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ (weitere TV-News auf unserer Themenseite). Bereits vorab veröffentlicht der Sender einige Infos zu den neuen Folgen und die haben es durchaus in sich. Denn in der diesjährigen Staffel wird es nicht nur „stürmisch“, sondern auch äußerst schlüpfrig. Dabei wird kein Geringerer als Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird die Hosen fallen lassen, wie tz.de berichtet.

Nico Rosberg Rennfahrer Geboren 27. Juni 1985 (Alter 36 Jahre), Wiesbaden Formel 1 2006 - 2016 Investor in der Höhle der Löwen seit 2020

„Höhle der Löwen“-Zuschauer dürfen sich auf viele Überraschungen freuen

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf jeden Menge Überraschungen in der „Höhle der Löwen“ freuen. Eines bleibt dabei jedoch gleich: Die Jury. In der elften Staffel werden erneut Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nico Rosberg, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Koffler nach einem großen Deal buhlen.

Doch die Investoren bekommen Unterstützung: Unternehmerin Sarna Röser wird hinzukommen. Welcher Löwe dabei das ganz große Los ziehen und mit seinem Investment das große Geld scheffeln wird? Das bleibt abzuwarten - spannend wird es in jedem Fall, wie der Sender in einer Presseerklärung deutlich macht.

Nico Rosberg zeigt sich in der zweiten Folge der neuen „Höhle der Löwen“-Staffel in Boxershorts © RTL / Bernd-Michael Maurer

Höhle der Löwen: Sender gibt vorab spannende Details bekannt

Bereits vor Start der Frühjahresstaffel am 4. April enthüllt Vox einige Details zu den kommenden Folgen. Besonders Fans von Nico Rosberg sollen dabei vollkommen auf ihre Kosten kommen.

Lesen Sie auch Michael Ballack wird Gründer bei „Die Höhle der Löwen“ Am 4. April startet die elfte Staffel der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Der Sender enthüllt nun spannende Details zu den kommenden Folgen. Besonders Sportbegeisterte kommen dabei auf ihre Kosten. Michael Ballack wird Gründer bei „Die Höhle der Löwen“ "Die Höhle der Löwen": Darum ging Judith Williams keinen Deal ein - verlässt sie nun die Show? Die fünfte Staffel der Vox-Erfolgsshow "Die Höhle der Löwen" ging fulminant zu Ende. Doch nun kamen Details über "Löwin" Judith Williams ans Licht, die bei Fans für Verwirrung sorgten. "Die Höhle der Löwen": Darum ging Judith Williams keinen Deal ein - verlässt sie nun die Show?

Denn in den kommenden Folgen soll es laut Vox nicht nur extrem „stürmisch“ werden, sondern der Formel-1-Weltmeister wird für ein Gründer-Duo die Hosen runterlassen. Denn laut dem Motto „Man kauft die Katze ja nicht im Sack“ prüft Nico Rosberg im Vorfeld das Produkt auf Herz und Nieren.

In Unterhose: Nico Rosberg lässt bei „Die Höhle der Löwen“ die Hosen runter

„In der zweiten Folge stellen Richard Getz (28) und Constantin Ricken (23) ihre Unterhose SILVERTON vor, die den Intimbereich vor Strahlungen schützen soll. Um diese auf Herz und Nieren zu testen, zieht Nico Rosberg blank und prüft die Boxershort am eigenen Leib“ heißt es in der Presseerklärung von Vox.

Ob die Boxershorts den Härtetest des Löwens bestehen wird? Genau das sehen wir schon in wenigen Wochen auf Vox.

Investor Carsten Maschmeyer hilft ukrainischen Flüchtlingen

Kürzlich sorgte nicht Nico Rosberg, sondern Carsten Maschmeyer für Schlagzeilen. Denn der Investor mietete ein ganzes Hotel für ukrainische Flüchtlinge an.

Verwendete Quellen: RTL/Presseseite