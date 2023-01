Von 9 bis nur 3 Kilo: So viel haben die Dschungelcamp-Teilnehmer abgenommen

Von: Lukas Einkammerer

Die 16. Dschungelcamp-Staffel ist vorbei. Für die zwölf prominenten Teilnehmer steht damit die Heimreise nach Deutschland an. Doch ihr Abenteuer im australischen Busch hat seine Spuren hinterlassen.

Murwillumbah/Australien – Das Dschungelcamp ist nicht für Gourmet-Essen, Entspannung und besinnliche Urlaubsstimmung bekannt. Stattdessen stehen in dem legendären Trash-Format harte Matratzen unter offenem Himmel, schlichte Urwald-Outfits und nächtlicher Besuch von diversem Ungeziefer auf der Tagesordnung. Auch kulinarisch bekommt das Set an der australischen Gold Coast in nächster Zeit wohl keinen Michelin-Stern, denn trotz der einen oder anderen Schleckerei als Belohnung besteht die Dschungel-Diät bestenfalls aus Reis und schlimmstenfalls aus Ekel-Fraß bei der Dschungelprüfung.

Folgenschwere Dschungeldiät: Die Dschungelcamp-Stars haben viel abgenommen

Zweieinhalb Wochen lang fieberten die RTL-Zuschauer mit den zwölf Dschungelcamp-Kandidaten der 16. Staffel – und seit Sonntagabend (29. Januar) sitzt mit Djamila Rowe (55) eine neue Dschungelkönigin auf dem ikonischen Thron. Hinter ihr und ihren Mitstreitern liegen anstrengende Tage, tränenreiche Momente und Challenges, die sie an ihre Grenzen gebracht haben. Aber nicht nur ihre Psyche musste im Dschungel einiges einstecken, auch ihre Ernährung litt sehr unter dem drastischen Lebensstilwechsel.

Im Dschungelcamp verlor Jolina Mennen mehr als sechs Kilo. Das dürfte vor allem an der kargen Ernährung und dem ekligen Essen in den Dschungelprüfungen gelegen haben. © RTL/Stefan Thoyah (Fotomontage)

Am 30. Januar trafen sich die mutigen Campbewohner zum großen Wiedersehen und konnten endlich wieder in normale und saubere Klamotten schlüpfen – die Hose oder das Hemd dürfte nach der Zeit im Dschungelcamp aber etwas lockerer sitzen als zuvor. Denn wie t-online.de berichtet, haben alle Teilnehmer während der 17 Tage im Busch deutlich abgenommen – was bei der kargen Ernährung auch kein Wunder ist. Die meisten Pfunde sind bei der Transgender-Influencerin Jolina Mennen (30), dem selbsternannten „Dschungelprinzen“ Lucas Cordalis (55) und dem „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo (41) gepurzelt – und das, obwohl Cosimo und Gigi Birofio (23) an Tag 9 mit einer Pizza verführt worden waren.

Bye, Bye, Kilos: So viel haben die Dschungelcamp-Teilnehmer abgenommen Cosimo Citiolo: Neun Kilogramm Lucas Cordalis: Acht Kilogramm Jolina Mennen: Sieben Kilogramm Gigi Birofio: Sechs bis sieben Kilogramm Djamila Rowe: Sechs Kilogramm Claudia Effenberg: Sechs Kilogramm Cecilia Asoro: Sechs Kilogramm Papis Loveday: Fünf Kilogramm Markus Mörl: Fünf Kilogramm Tessa Bergmeier: 3,5 Kilogramm Verena Kerth: Drei Kilogramm (Quelle: t-online.de)

„Bin im Dschungel verhungert“: Dschungelcamp-Stars reagieren auf ihren Gewichtsverlust

Die Dschungelcamp-Stars bringen nach ihrem Abenteuer unter Palmen deutlich weniger auf die Waage als davor – besonders glücklich sind darüber aber nicht alle von ihnen. „Ich bin im Dschungel verhungert“, wettert Tessa Bergmeier (33) gegenüber t-online.de, „Das ist heftig und ich war sehr schockiert“, schließt sich ihr Cecilia Asoro (26) an. Spielerfrau Claudia Effenberg (57) freut sich hingegen sichtlich darüber, dass sie im Dschungel so viel abgenommen hat: „Fühle mich Weltklasse, eben sechs Kilo leichter.“

Während fast alle Dschungelcamp-Teilnehmer offen zu ihren verlorenen Kilos stehen, will eine von ihnen nicht verraten, wie sich die Zeit in Murwillumbah auf ihren Körper ausgewirkt hat. Denn wie t-online.de berichtet, habe Jana „Urkraft“ Pallaske (43), die die Urwald-WG an Tag 13 verlassen musste und dort offen über ihre lebensgefährliche Magersucht gesprochen hatte, nach ihrem Exit kein Interview geben wollen. Bezüglich ihres Gewichtes habe sie laut dem Nachrichtenportal nur erklärt, es wäre „zu viel“ für sie.

Eine Erfahrung wie das Dschungelcamp schweißt auf ewig zusammen und die zwölf mutigen Promis denken in den nächsten Jahren bestimmt noch oft an ihre Zeit am Dschungel-Set zurück. Auch wenn sie jetzt wieder ihren gewohnten Tagesabläufen nachgehen können und endlich wieder so viel duschen und genießen können wie sie möchten, herrscht zwischen ihnen nach der Show nicht nur heile Welt. Denn beim großen Dschungelcamp-Wiedersehen stürmte Cosimo wütend vom RTL-Set. Verwendete Quellen: t-online.de