„Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat verrät: So lange dauern die Dreharbeiten wirklich

Von: Diane Kofer

Hochzeit, Flitterwochen und Wiedersehen – im Rahmen der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Dreharbeiten scheint eine Ewigkeit zu vergehen. Ein Ex-Teilnehmer verrät jetzt, wie lange es wirklich dauert.

Landshut – Aktuell läuft eine neue Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ in Sat.1. Die Paare lernen sich bei ihrer eigenen Hochzeit zum ersten Mal kennen, dann geht es in die Flitterwochen. Die Zuschauer dürfen die Brautpaare zudem beim Wiedersehen in der Heimat begleiten. Klingt nach jeder Menge Zeitaufwand – doch wie lange dauern die Dreharbeiten wirklich? Und viel Zeit vergeht zwischen Trauung und Wiedersehen in Deutschland? Ex-Teilnehmer Mario Huber verrät es IPPEN.MEDIA.

Kaum Zeit zum Kennenlernen? „Hochzeit auf den ersten Blick“-Flitterwochen gehen nur wenige Tage

Mario Huber trat in der achten Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ vor den Traualtar. Das TV-Experiment, das aus Wissenschaft Liebe werden lassen soll, ist in seinem Fall jedoch gescheitert – wie bei vielen anderen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paaren (die Expertin verrät, warum). Mit seiner Braut Lisa reichte es am Ende nur für eine Freundschaft – die beiden haben sich getrennt. In der Sendung durchlebten die beiden aber dennoch das volle Programm: von Hochzeit über Flitterwochen bis hin zum Wiedersehen in Deutschland und dem großen Finale.

Im „normalen“ Leben braucht all das ordentlich Zeit. Doch wie viel Zeit vergeht bei den TV-Drehs? Der Landshuter kann zwar nur aus eigenen Erfahrungen sprechen, vermutet aber, dass es bei allen Paaren ähnlich verläuft. Zwischen der Bewerbung im Dezember 2020 und dem Überraschungsdreh sei knapp ein halbes Jahr vergangenen. Danach ging alles ganz schnell.

„Die Hochzeit war dann am 9. Juli 2021. Ab da war die Kamera erstmal permanent dabei. Das heißt: am Tag der Hochzeit, am Tag darauf“, schildert er. Nur eine Nacht hätten er und Lisa dann im Flughafenhotel verbracht, bevor sie die Hochzeitsreise nach Italien antraten. „Die Reise hat fünf Tage gedauert, die ständig mit Kamera begleitet wurde“, verrät Mario.

Im TV anders dargestellt: Dann findet das HadeB-Wiedersehen in Deutschland statt

In den meisten „Hochzeit auf den ersten Blick“-Folgen bekommen die Zuschauer den Eindruck, dass zwischen den Flitterwochen und dem Wiedersehen einige Zeit vergeht. Das könne laut Mario zwar passieren, sei aber nicht die Regel. „In meinem Fall war es erst so geplant, dass Lisa sofort nach der Reise mit zu mir kommt, aber den Umständen geschuldet haben wir erstmal drei Tage für uns gebraucht, um das Ganze etwas sacken zu lassen und Kraft tanken zu können“, erinnert er sich. In den Flitterwochen geriet das Paar damals bereits richtig aneinander.

Mario und Lisa heirateten in der achten Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“, sind heute aber getrennt. Im Interview gibt Mario Einblicke hinter die Kulissen der TV-Show. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

„Die Homestays waren nicht mehr ganz so Kamera-intensiv. Eigentlich nur bei den Aktivitäten waren die dabei“, verrät der DJ weiter. Im August seien dann noch zwei Drehtage für das Finale dazugekommen. Nach circa acht Monaten war das Experiment HadeB – zumindest im TV – endgültig beendet. Aktuell geht es Mario gut – doch zuletzt versetzte er seine Fans in große Sorge: Der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Star musste ins Krankenhaus. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA