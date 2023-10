Trotz starbesetzer Komödie: Die ARD verlor nach nur wenigen Minuten massenhaft Zuschauer

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Die ARD schickte am vergangenen Samstag „Scheidung für Anfänger“ ins Quotenrennen. Mit mittelmäßigem Erfolg. Denn nach nur wenigen Minuten stürzten die Quoten der Komödie drastisch ab.

München – „Scheidung für Anfänger“ sollte am Samstagabend (14. Oktober 2023) für die ARD das Quotenduell zur Primetime gewinnen. Die Wiederholung der Komödie mit Andrea Sawatzki (60) und Christian Berkel (65) in den Hauptrollen konnte das TV-Publikum aber nur bedingt überzeugen. Denn obwohl „Scheidung für Anfänger“ recht stark in die Primetime startete, verlor der Film schon nach für wenigen Minuten seine Zuschauer.

Guter Start, dann Einbruch: ARD-Komödie verlor nach wenigen Minuten massenhaft Zuschauer

Den Tagessieg konnte die ARD nicht holen, für den Sender hab es nur durchschnittliche Quoten. Am Samstag schauten insgesamt 2,07 Millionen Menschen die Wiederholung von „Scheidung für Anfänger“, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht. Für die ARD ergibt das einen Marktanteil von 8,4 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entschieden sich 0,29 Millionen Menschen (Marktanteil 5,7 Prozent) für die ARD-Komödie.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Beim genauen Hinsehen fällt aber etwas auf: „Scheidung für Anfänger“ startete recht stark, verlor aber innerhalb der ersten fünfzehn Minuten massenweise an Zuschauern. Der Grund dürfte auf der Hand liegen: Viele TV-Zuschauer wollten sich Julian Nagelsmanns (36) Premiere als deutschen Nationaltrainer nicht entgehen lassen. Wenig überraschend holte sich RTL mit der Übertragung des Länderspiels gegen die USA am Samstagabend den Quotensieg.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher sein.

Trainer-Premiere für Julian Nagelsmann: RTL holt mit Länderspiel den Quotensieg

Die Berichterstattung des Länderspiels fing um 20:25 Uhr an. Hier schalteten bereits insgesamt 5,30 Millionen Menschen (Marktanteil 21,2 Prozent) ein. Anpfiff war um 21:10 Uhr. Nach einer halben Stunde Spielzeit ging die Reichweitenkurve von RTL nochmal in die Höhe. Das dürfte damit zusammenhängen, dass die 90-Minüter in den öffentlich-rechtlichen um diese Uhrzeit zu Ende gingen. Die erste Spielhälfte zog insgesamt 7,05 Millionen Menschen (Marktanteil 27,6 Prozent) vor den TV-Bildschirm.

Trainer-Premiere für Julian Nagelsmann: RTL holt mit Länderspiel den Quotensieg © IMAGO/Matthias Koch

Ab 22:30 Uhr legte RTL dann nochmal zu. Die zweite Spielhälfte und den 1:3 Sieg für Deutschland verfolgten insgesamt 7,76 Millionen (Marktanteil 34,5 Prozent) Menschen. Doch danach konnte auch RTL seine Zuschauer nicht halten. Um 23 Uhr, nach dem Abpfiff, waren viele Zuschauer sofort weg.

Ein ähnliches Phänomen war schon vor ein paar Wochen in der ARD zu sehen: Der Sender schickte am 1. Oktober 2023 „Babylon Berlin“ ins Quotenrennen. Mit mittelmäßigem Erfolg. Denn nach nur zehn Minuten stürzten die Quoten von „Babylon Berlin“ drastisch ab. Verwendete Quellen: dwdl.de