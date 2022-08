Nutella, Big Macs, 8000 Kalorien am Tag: Der Speiseplan von Menowin Fröhlich

Von: Matthias Kernstock

DSDS-Finalist Menowin Fröhlich (34) hat fast 70 Kilo zugenommen, wiegt über 160 Kilogramm. Der Hesse lässt sich ein Magenband einsetzen, um sich nicht „totzufressen“. Sein täglicher Speiseplan bestand u. a. aus Nutella und Big Macs. In Summe aß der Sänger ca. 8000 Kalorien am Tag.

Mannheim - Im DSDS-Finale am 17. April 2010 gegen Merhzad Marashi musste Sänger Menowin Fröhlich eine Niederlage einstecken. Längst hat der Familienvater und Ehemann von Senay Ak, der aktuell einen Ruhepuls von 150 hat, bewiesen, dass er auch nach Tiefschlägen immer wieder aufsteht. Auch wenn die Probleme noch so „schwer“ sind.

Ärzte können Menowin Fröhlich noch gar nicht operieren

Menowin Fröhlich hat sich verdoppelt, wiegt über 160 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,73 Metern. Deswegen unterzieht er sich im Krankenhaus gerade einer Magen-Op. Doch die Ärzte können noch nichts für den Sänger tun. „Ich muss hier jetzt erst mal operationsfähig werden. Die Blutzuckerwerte sind hochgeschossen wie Raketen“, so Menowin bei bild.de

Weil er 160 Kilo wiegt - Menowin Fröhlich ist im Alltag stark eingeschränkt. © Instagram/menowin_official

Nach den Drogen ist der einstige Liebling von DSDS-Chef Dieter Bohlen in eine Fresssucht gerutscht. „Ich habe Angst, mich totzufressen“, erzählte Menowin kürzlich. Nun ist auch klar, wie der gebürtige Münchner so schnell so viel zunehmen konnte.

Übergewicht in Deutschland keine Seltenheit Laut dem Robert Koch Institut (RKI) sind zwei Drittel der Männer (67 %) und die Hälfte der Frauen (53 %) in Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen (23 % der Männer und 24 % der Frauen) ist stark übergewichtig (adipös).

Nutella zum Frühstück, danach drei Big Macs: Das ist der Speiseplan von Menowin Fröhlich gewesen

Der 2022 in Darmstadt zu einer Haftstrafe verurteilte Sänger gab nun einen Einblick in seinen Speiseplan. Der beinhaltete Nutella, Big Macs und Resteessen.

► Tagesstart mit Schoko-Brötchen und Nutella.

► Zwischenmahlzeit auf dem Weg zu Terminen? Drei Big Macs. Dazu: Snickers oder Mars.

► Mittags gabs meistens Pasta und Pizza.

► Chips und Schokolade waren Immer greifbar. Zwischendurch löffelweise Nutella.

► Resteessen: Menowin Fröhlich aß nach den Mahlzeiten das übriggebliebene Essen seiner sechs Kinder auf.

► Rechnet man alles zusammenm, aß Menowin in den vergangenen Monaten am Tag ca. 8000 Kalorien. Empfohlen sind für Männer ca. 2300 Kalorien pro Tag.

„Niemals“: Menowin Fröhlich will nicht, dass seine sechs Kinder ihn im Knast besuchen

Wie lange es dauert, bis der DSDS-Finalist wieder Normalgewicht hat? Monate oder Jahre, wenn er durchhält. Menowin Fröhlich kam in der Vergangenheit bereits häufiger mit dem Gesetz in Konflikt. Seine sechs Kinder sollen ihn jedoch nicht hinter Gitter sehen. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram Menowin Fröhlich, rki.de