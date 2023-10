„Mir fehlen die Worte“: Tochter (11) entsetzt, weil „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Tinder nutzt

Weil sich die 11-jährige Nayla einen Papa wünscht, begibt sich „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Steffi Mersch auf Partnersuche. Dass sie dafür Online-Dating nutzen möchte, behagt ihrer Tochter allerdings so gar nicht.

Palma – „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Steffi Mersch (47) ist seit über einem Jahrzehnt Single und hatte in dieser Zeit auch kein einziges Date. Das soll sich in der neusten Folge der Auswanderer-Sendung (läuft am 6. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX) ändern: Denn Tochter Nayla (11) möchte endlich einen Papa haben – den soll ihre Mama allerdings nicht online finden …

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin sucht online die Liebe: Tochter wenig begeistert

„Früher, in meiner alten Klasse, da war ich wirklich die einzige, die ohne einen Vater aufgewachsen ist“, beklagt sich die 11-jährige Nayla, deren leiblicher Papa die Familie bereits verlassen hatte, als Steffi Mersch noch mit ihrer Tochter schwanger gewesen war. Seit der Geburt ist die Frührentnerin, die an der Knochenerkrankung Osteoporose (Knochenschwund) leidet, alleinerziehende Single-Mama. Für ihre Tochter ist das nicht einfach: „Ich sehe halt ständig, wie Väter ihre Kinder in die Schule bringen. Das vermisse ich auch manchmal“, berichtet sie dem „Goodbye Deutschland“-Team.

Steffi Mersch sehnt sich inzwischen ebenfalls nach einem festen Partner – und hofft, mittels des Dating-Dienstes Tinder ihren Traummann zu treffen. Bei Nayla kommt das allerdings gar nicht gut an: „Warum nochmal Online-Dating?“, beschwert sich die 11-Jährige bei ihrer Mutter und verzieht allein beim Gedanken daran die Miene. „Mir fehlen da gerade die Worte, muss ich sagen“, zeigt sich sie wenig überzeugt. Ihre Mutter habe sich schon einmal im Netz auf Männersuche begeben – ohne Erfolg!

Welche Erfolgschancen hat Online-Dating? Wie hoch die Erfolgsquote bei Tinder und Co. ist, lässt sich nicht genau sagen. Die belgischen Psychologen Elisabeth Timmermans und Cédric Courtois wandten sich in einem Forschungsartikel 2018 genau dieser Frage zu und führten eine Studie unter belgischen Nutzern des Dating-Anbieters durch. Die Ergebnisse überraschen: Mehr als 50 % der Befragten gab an, noch nie ein Treffen über Tinder vereinbart zu haben. 12 % haben dahingegen online bereits ein partnerschaftliches Verhältnis gefunden. Quelle: „From Swiping to Casual Sex and/or Committed Relationships: Exploring the Experiences of Tinder Users“

Date dank „Goodbye Deutschland“-Ausstrahlung: Steffi Mersch trifft den 42-jährigen Ronny

Trotz ihrer Bedenken unterstützt die 11-Jährige ihre Mama bestmöglich, berät sie erst in modischen Fragen und knipst dann sogar Steffi Merschs neues Tinder-Profilbild. Die ehemalige Projektmanagerin macht sich dann auch gleich ans Werk. Ein bisschen wählerisch ist sie schon: Ihre künftige Liebe solle keine Glatze haben, verrät die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. Online klappt es dann tatsächlich erstmal nicht – dafür meldet sich der Unternehmer Ronny (42) bei ihr, der nach der Ausstrahlung der VOX-Sendung auf die 47-Jährige aufmerksam geworden ist.

Nach einem regen Nachrichtenaustausch steht für Steffi und Ronny dann tatsächlich ein erstes, zunächst vielversprechendes Date an. Doch nur wenig später steht fest: Auf der romantischen Ebene wollen sich die beiden nicht näher kennenlernen, bleiben aber Freunde. Ihr Glück muss die Wahl-Mallorquinerin wohl oder übel woanders versuchen – vielleicht klappt bei Tinder bald ja Versuch Nummer drei … Großen Sorgen machen sich die „Goodbye Deutschland“-Fans indes um Steff Jerkel (54), der noch immer im Krankenhaus liegt. Verwendete Quellen: „Goodbye Deutschland“ (VOX/RTL+; Folge vom 6. Oktober 2023), vox.de, psychologie-partnersuche.de