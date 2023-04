Obwohl er sie um 20.000 Euro betrogen hat: „Goodbye Deutschland“-Star kehrt zu Ex nach Afrika zurück

Von: Florian Schwartz

Vor 18 Monaten wurde „Goodbye Deutschland“-Star Janine in Tansania von ihrem damaligen Freund Berdon hintergangen. Jetzt gibt sie ihm und ihrem Auswanderer-Traum eine zweite Chance.

Vor etwa eineinhalb Jahren erfüllte sich Janine Hundt (43) ihren großen Lebenstraum, nach Tansania auszuwandern. In der Stadt Daressalam wollte sich der „Goodbye Deutschland“-Star ein neues Leben aufbauen und ins Musikbusiness einsteigen. Unterstützung erhoffte sie sich von ihrem damaligen Geschäfts- und Lebenspartner, dem afrikanischen Sänger Berdon. Doch ihr Plan mündete in einer großen Katastrophe. Berdon räumte ihr Haus komplett aus und verschwand spurlos. Nach einem Klinikaufenthalt in der Schweiz kehrt Janine nun nach Tansania zurück – und zu ihrem Ex.

„Goodbye Deutschland“-Star Janine: Sie hat sich mit ihrem Ex versöhnt

Nachdem Berdon dem „Goodbye Deutschland“-Star übel mitgespielt hatte, ging es für Janine erst einmal zurück in ihre Heimat. In einer Schweizer Tagesklinik versuchte sie, über mehrere Wochen hinweg ihr Auswanderer-Trauma aufzuarbeiten. Janine hatte schließlich nicht nur ihre Liebe, sondern auch noch 20.000 Euro verloren. Doch ihre Sehnsucht nach Afrika blieb nach wie vor bestehen, wie sie in der aktuellen Folge der VOX-Doku-Soap verrät. Für Janine steht fest: Sie will ihrem Traum vom Auswandern, aber auch ihrem Ex eine zweite Chance geben.

Über das Musik-Studio standen Janine und Berdon nach wie vor in Verbindung. Inzwischen kam es zur Aussprache zwischen beiden und Berdon hat sich entschuldigt. Aus der Versöhnung mit ihrem Ex schöpfte Janine neuen Mut, einem Neustart in Tansania noch eine zweite Chance zu geben. Nicht ganz ohne Selbstkritik. „Vielleicht hab ich ein zu großes Herz oder einen zu kleinen Verstand“, gibt die gebürtige Brandenburgerin zu. Auf die Frage, ob die beiden auch wieder ein Paar wären, antwortet Janine unschlüssig: „Ich kann gar nicht so richtig sagen, wo wir stehen: Eine romantische Freundschaft?“

Janine Hundt: Neues Problem für den „Goodbye Deutschland“-Star

Die gelernte Fahrdienstleiterin hat sich ihre angesparte Pension bei einer Schweizer Bank auszahlen lassen. Mit dem Geld hat sie schon konkrete Pläne. „Ich möchte eine Loggia eröffnen“, erklärt Janine stolz. Dafür hat sie sich auch schon ein großes Haus angemietet. Doch kurz vor Abflug steht die Auswanderin bereits vor einem neuen Problem – ihr Arbeitsvisum ist noch nicht gültig.

Vor 18 Monaten wurde „Goodbye Deutschland“-Star Janine in Tansania von ihrem damaligen Freund Berdon hintergangen. Jetzt gibt sie ihm und ihrem Auswanderer-Traum eine zweite Chance. (Fotomontage) © Screenshot Vox/Goodbye Deutschland

Vom Anwalt wurde der 43-Jährigen mitgeteilt, dass gerade viele Investoren in das Land gehen, die bei der Erteilung eines Arbeitsvisums Vorrang hätten. Dies bedeutet für Janine, dass sich der berufliche Neustart nochmal um 60 bis 90 Tage verzögern kann. Eine Hiobsbotschaft, mit der die sie nicht gerechnet hätte.

Apropos „Goodbye Deutschland“: So hat sich Levke Kersting den Umbau ihres Eigenheims nicht vorgestellt. In Zanzibar bereiten die Handwerker dem „Goodbye Deutschland“-Star jetzt große Probleme. Verwendete Quellen: VOX