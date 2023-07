„Hartz und herzlich“-Pascal und seine Freundin sind getrennt – Sozialdoku-Paar streitet öffentlich

Von: Sina Koch

Teilen

Die Ex-Freundin von „Hartz und herzlich“-Star Pascal teilt auf Facebook gegen ihn aus. Pascal ist entsetzt über Michelles Verhalten. Lesen Sie hier mehr:

Durch die bekannte RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Baracken ist Pascal deutschlandweit zum Star geworden. Mit der Kamera nimmt er seine Fans mit durch seinen Alltag und berichtet über Geldsorgen, Ämterstress und gesundheitliche Probleme. Über die Sendung lernt er auch Michelle kennen und sie verlieben sich ineinander. Doch die Beziehung findet ein jähes Ende.

MANNHEIM24 verrät, wieso es bei „Hartz und herzlich“-Pascal und seiner Ex-Freundin öffentlich Streit gibt.

Was so schön anfing, nahm nun ein bitteres Ende. Wie schnell eine Beziehung zu Ende sein kann, zeigen nun die letzten Ereignisse: In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ verkündet Pascal, dass er wieder bei seiner Mutter Beate einziehen wolle. Jetzt liefert sich das einstige Traumpaar aus den Benz-Baracken einen Rosenkrieg via Social Media. (sik)