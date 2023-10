Thomas Gottschalk verrät erste „Wetten, dass..?“-Gäste – mit überraschendem Duett

Von: Marcel Guboff

Teilen

Thomas Gottschalk wird am 25. November zum letzten mal „Wetten, dass..?“ im ZDF moderieren. Der Showmaster hat bereits die ersten Gäste verraten.

Hamm - Zum 154. Mal wird Thomas Gottschalk am 25. November in Offenburg durch den TV-Klassiker „Wetten, dass..?“ im ZDF führen. Es wird die letzte Ausgabe sein, in der der 73 Jahre alte Showmaster als Moderator auf der Bühne stehen wird. Einige Wochen vor der Live-Show stehen die ersten Gäste für die Sendung fest, berichtet wa.de.

Thomas Gottschalk verrät ersten „Wetten, dass..?“-Gäste – mit überraschendem Duett

Thomas Gottschalk selbst redet im Podcast „Die Supernasen“ (RTL+) mit Mike Krüger unter anderem als Beatles-Fan über das neue Album der Rolling Stones. Danach sagt er: „Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in „Wetten, dass..?“ gemeinsam mit Shirin David auftreten wird. Das ist ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga, die ich leider nicht habe.“ Der TV-Moderator wurde konkreter: „Die singen zusammen, irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre „Atemlos“ – oder waren‘s erst zehn?“

Ein Duett, dass zunächst überraschend klingt. Doch die als erfolgreichste deutsche Rapperin überhaupt geltende Shirin David philosophierte jüngst in ihrem neuen Podcast „DirTea Talk“ über eine Kollaboration mit Helene Fischer (39). Sie hoffe auf eine Zusammenarbeit mit dem Schlager-Star. Sie sagte: „Ich möchte mit Helene ein Feature machen, in einem Musikvideo wie Shakira und Rihanna, und Helene richtig zur ‚Baddie‘ machen.“

Darüber hinaus plauderte Thomas Gottschalk aus, dass auch Weltstar Cher (77) auf der Couch von „Wetten, dass..?“ Platz nehmen wird. Vor Kurzem hat die Sängerin ein Weihnachtsalbum veröffentlicht.

Letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk: Diese Gäste sind angekündigt

Helene Fischer

Shirin David

Cher

Schlager-Star Helebne Fischer (links) gehört zu den Gästen der letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk. © Daniel Karmann/dpa

Offiziell bestätigt hat das ZDF die Gäste für die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk noch nicht. Klar ist derweil bereits seit der Ankündigung der Sendung aus Offenburg, dass Michelle Hunziker diesmal nicht als Co-Moderatorin der ZDF-Show dabei sein wird – weshalb Fans zum Teil Schlimmes befürchten.