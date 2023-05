Ohne Antonia: Paul Janke ist am Sonntag im Fernsehgarten bei Andrea Kiewel

Er kommt alleine

+ © Instagram / Imago Images Andrea Kiewel hat zum nächsten ZDF-Fernsehgarten spannende Gäste geladen. So wird auch Paul Janke beim Darts-Special mit antreten. © Instagram / Imago Images

Andrea Kiewel hat zum nächsten ZDF-Fernsehgarten spannende Gäste geladen. So wird auch Paul Janke beim Darts-Special mit antreten.

Paul Janke (41) wird ohne Influencerin Antonia Hemmer (22) im Fernsehgarten zu sehen sein. Der ehemalige „Bachelor“-Protagonist ist mittlerweile als Fernsehdarsteller und Musikproduzent bekannt. Außerdem wurde er „Mister Hamburg“ und belegte den vierten Platz bei der Wahl zum „Mister Germany“. Nun ist er am kommenden Sonntag, den 14. Mai beim Fernsehgarten mit dabei.

Beziehungsgerüchte sind geplatzt

Dieser Auftritt findet jedoch ohne Antonie Hemmer statt – Zwischen den beiden gab es in letzter Zeit immer öfter Dating-Gerüchte. Die TV- Bekanntheiten kennen sich seit diesem Januar, als beide für „Kampf der Realitystars“ vor der Kamera standen. Erst zuletzt wirkte es in den Instagram Storys der beiden, als ob sie zusammen in den Urlaub fahren würden. Auch wenn vieles nach einem Pärchen-Urlaub aussah, so schien die Reise doch geschäftliche Gründe zu haben. Denn Paul Janke und Antonia Hemmer promoten wohl beide einen Reiseanbieter. Kurz darauf dementierten beide die Gerüchte über eine mögliche Beziehung.

Der Fernsehgarten als Darts-Show

Beim Fernsehgarten wird daher nur Paul Janke zu sehen sein. Andre Kiewel hat sich etwas besonderes für ihre Gäste ausgedacht: „Wir werden zum Darts-Fernsehgarten. Im Alexander Palace im Norden Londons finden seit 2007 nämlich die ‚World Darts Championships‘ statt.“ Und genau die sollen Vorbild für den nächsten Fernsehgarten werden: „Wir feiern das einfach nach, mit den beiden erfolgreichsten Profispielern: Max Hopp alias ‚Maximiser‘ und Gabriel Clemens alias ‚German Giant‘.“ Dabei wird der „German Giant“ zusammen mit Bachelor Paul Janke antreten und im Team des „Maximisers“ wird Simon Gosejohann sein. Begleitet wird die Show von Darts-Experte Elmar Paulke.