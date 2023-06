Ohne seine Eltern: Sohn von „Goodbye Deutschland“-Stars zieht zurück nach Deutschland

Von: Lisa Klugmayer

Der Sohn von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stefanie und Christian kam mit der ruppigen Art seiner Lehrer in Italien gar nicht klar. Jetzt wohnt er wieder in Deutschland – ohne seine Eltern.

Update 4. Juni 2023: Von Familie Fachin gibt es ein großes Update. Wie die „Goodbye Deutschland“-Stars in einem Instagram-Video verkünden, lebt Lucas nun wieder in Deutschland bei seinen Großeltern. „Mama pendelt von Italien nach Deutschland, um mir ein bisschen zu helfen mit der Schule“, erzählt Lucas. In Deutschland fühle er sich einfach wohler und auch in der Schule geht es jetzt wieder bergauf. „Ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder mit meinen Freunden viel machen kann“, erklärt er weiter.

Für Christian und Stefanie ist „das eine harte Sache“, wie sie sagt. „Wir müssen ziemlich viel pendeln. Christian und ich sind oft getrennt. Es ist eine Situation, an die wir uns erstmal gewöhnen müssen. (…) Wir kriegen das schon hin“, sieht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin der Zukunft positiv entgegen. „Wir rocken das zusammen“, ist sich auch Christian sicher.

Erstmeldung vom 1. Juni 2023: Sizilien – Von wegen „La Bella Vita“: Der „Goodbye Deutschland“-Traum von Familie Fachin beginnt zum Albtraum zu werden. Auf Sizilien gibt es nicht nur Probleme mit ihrem Haus, sondern auch das Heimweh von Sohnemann Lucas (11) nimmt zu. Ihm fällt die Umstellung besonders schwer. Er versteht nicht nur die Sprache nicht, hat keine Freunde, sondern auch die Lehrer in der Schule sind gemein zu ihm.

Fremde Sprache, keine Freunde: Sohn von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer fühlt sich in Sizilien unwohl

Nicht nur das halbfertige Haus macht Christian (46) und Stefanie (41) zu schaffen. Die anfängliche Umzugsfreude von Lucas ist schon verflogen und mittlerweile plagt den 11-Jährigen schlimmes Heimweh. Auch die Umstellung in der italienische Schule fällt ihm schwer. „Gestern als ich ihn aus der Schule geholt hab, hat er geweint und hat gesagt: Das ist alles doof“, so Mama Stefanie.

„Ich kann das schon nachvollziehen, dass die Situation nicht einfach für ihn ist. Erstmal ist es eine fremde Sprache, er muss Freunde kennenlernen, dann ist die Mentalität ganz anders“, so die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. Mit der Mentalität der italienischen Lehrer scheint Lucas das größte Problem zu haben. „Die Lehrer sind gemein“, berichtet der 11-Jährige.

„Er hat geweint“: Sohn von „Goodbye Deutschland“-Auswanderern verängstigt wegen bösen Lehrern

„Das ist in der Schule so … in Deutschland kriegen die Kinder ja auch ein bisschen Respekt. Hier dürfen die Kinder gar keinen Respekt bekommen von den Lehrern“, so Lucas. Mit glasigen Augen gibt er auch prompt ein Beispiel: „Wenn jetzt die Lehrer reden und du unterbrichst, wirst du so angebrüllt, als wenn in Deutschland zu ein Kind zusammen geschlagen hättest“.

Dass ihr Kind so leidet, nimmt auch Stefanie und Christian mit. Wie lange kann man seinem Kind zumuten? Ihren Sizilien-Traum wollen sie aber noch nicht aufgeben. „Das kriegen wir hin“, ist sich der Familienvater sicher und wischt seiner Frau die Tränen von der Wange. Lucas gibt sich Mühe und will sich an die neue Situation in Sizilien gewöhnen. Doch verlässt den 11-Jährigen der Mut.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stefanie und Christian Fachin umarmen sich – sie wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Close-up von Sohn Lucas. (Fotomontage) © VOX/Goodbye Deutschland Folge 14 vom 2. Juni 2023

„Ich wollte wieder zurück nach Deutschland. Ich hätte mich auch alleine in den Flieger gesetzt“, gibt er zu. Seine Eltern hoffen, dass er sich in den nächsten Wochen eingewöhnt. Wenn nicht, gibt es für Stefanie nur eine Lösung: „Ich würde mich mit ihm auch in den Flieger setzen und wieder nach Deutschland fliegen“. Platzt der Traum auf Sizilien, bevor er wirklich angefangen hat?

Sohn Lucas von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stefanie und Christian Fachin ist in Sizilien gar nicht glücklich. © VOX/Goodbye Deutschland Folge 14 vom 2. Juni 2023

Nein, denn nach zwei Monaten hat er sich gut eingelebt und sogar neue Freunde gefunden. An den ruppigen Ton im Klassenzimmer hat er sich aber immer noch nicht gewöhnt. Doch er hat verstanden, dass die Lautstärke der Lehrer nichts mit ihm zu tun hat. Das Schuljahr wird er wiederholen. So kann er die Sprache lernen, ohne den Schulstoff zu verpassen.

