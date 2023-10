Schwangere „Goodbye Deutschland”-Auswanderin entsetzt: Haus ohne Klo, Dusche und Küche

Von: Elena Rothammer

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine Hundt will sich mit ihrem Freund Attu ein Leben in Tansania aufbauen. Dieser besitzt dort ein Grundstück und zwei Häuser – doch bei deren Inspektion kommt allerhand Unbequemes ans Licht.

Tansania – Schon seit einer Weile wird Janine Hundt (43) von „Goodbye Deutschland“ begleitet. Nach einigen Turbulenzen ist sie inzwischen bei Attu (35) angekommen und sogar verheiratet. Gemeinsam wollen die beiden auf dem Land ein Haus aus dem Besitz seiner Familie beziehen. Europäischen Standards entspricht dieses allerdings ganz und gar nicht, wie Janine vor Ort feststellt.

Keine Dusche, kein Strom: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine Hundt präsentiert Haus ihres Mannes

Schon früher hatte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin für Aufsehen gesorgt, weil sie mit einem Mann zusammenzog, der sie zuvor ausgeraubt hatte. Nun glaubt die 43-Jährige jedoch, in Attu den Richtigen gefunden zu haben und will sich mit ihm ein Leben aufbauen. In dem VOX-Format präsentiert sie das Haus ihres Ehemanns. Dieses ist allerdings von Grund auf renovierungsbedürftig.

Kein Strom, kein fließendes Wasser, keine richtigen Fenster – das ist die Realität, als Janine Hundt ihre rustikale Bleibe in Tansania präsentiert. „Was mich am meisten einschränkt oder nicht glücklich macht, ist, dass ich kein normales Klo habe, wo ich mich hinsetzen kann, Dusche und keine Küche“, räumt sie ein. Außerdem sind zahlreiche Tiere in dem Haus zu finden. Auch Spinnen? „Ja, bestimmt. Ist ja offen“, meint sie nüchtern – denn das Haus hat derzeit auch kein richtiges Dach.

Renovierungspläne, adé: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine Hundt wird ungeplant schwanger

Trotz der Umstände bezeichnet sie ihr Heim als „Rohdiamant“ und ist fest entschlossen, das Ganze auf Vordermann zu bringen. Wenige Wochen später sind die Renovierungspläne allerdings schon wieder auf Eis gelegt, denn Janina erfährt, dass sie schwanger ist – ungeplant. Damit kehrt sie zuvor wieder zurück in ihre eigenen vier Wände und bleibt dort immerhin bis zur Geburt ihres Kindes. „Es gibt dort kein Krankenhaus in der Nähe, keinen Doktor in der Nähe“, erklärte sie über ihre baufällige Bleibe.

Auch krankenversichert ist die Auswanderin nicht und muss von ihren Eltern finanziell unterstützt werden. „Ich fühle mich unglaublich schlecht. Ich bin 43 und von meinen Eltern abhängig“, klagt sie. Bei den „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens lief es zuletzt ebenfalls nicht nach Plan, denn in ihrem Fitnessstudio kam es zu einem Wasserschaden. Verwendete Quellen: VOX / „Goodbye Deutschland“