Bei „Die Passion“: Hannes Jaenicke hat wichtige Mission

Ohne Thomas Gottschalk: RTL bringt TV-Spektakel „Die Passion“ zurück

Von: Diane Kofer

2022 war „Die Passion“ bei RTL ein voller Erfolg. Nachdem das TV-Spektakel dieses Jahr nicht auf Sendung ging, holt der Sender Jesus‘ Kreuzigung 2024 zurück ins Programm – allerdings ohne Thomas Gottschalk.

Kassel – Alexander Klaws (40) als Jesus, Mark Keller (58) in der Rolle des Judas und Erzähler Thomas Gottschalk (73) – so inszenierte RTL 2022 die Ostergeschichte. „Die Passion“ wurde wild diskutiert, hochgelobt, aber auch scharf kritisiert, doch die Zahlen sprachen am Ende aber für sich: Das TV-Spektakel sorgte für einen großen Erfolg bei dem Sender. Im vergangenen Jahr gab es keine neue Ausgabe, 2024 geht es mit einigen Änderungen aber weiter.

TV-Kreuzigung ohne Thomas Gottschalk: RTL setzt bei „Die Passion“ auf neue Gesichter

Auf ganz moderne Art und Weise wollte RTL 2022 die Passionsgeschichte erzählen. So kaufte Jesus (Alexander Klaws) das Brot fürs letzte Abendmahl an Nelson Müllers (44) Imbissstand, an dem Rainer Calmund (74) genüsslich eine Currywurst verspeiste. Viele weitere deutsche Schauspieler und Sänger waren an dem Mega-Projekt, das in der Essener Innenstadt auf die Beine gestellt wurde, beteiligt. Moderne Songs – wie „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel – wurden dabei neu interpretiert. Jetzt kehrt „Die Passion“ nach einer Pause tatsächlich wieder zurück, Erzähler Thomas Gottschalk wird aber ersetzt.

Wie RTL berichtet, läuft „Die Passion“ zum kommenden Osterfest wieder im TV. Dieses Mal wird die Geschichte von Jesus‘ Kreuzigung aber nicht in Essen aufgeführt, sondern in Kassel. Auch in der Besetzung wird es einen großen Unterschied geben. „Wetten, dass..?“-Star Thomas Gottschalk scheidet in der Rolle des Erzählers aus – stattdessen übernimmt Schauspieler Hannes Jaenicke (63) die Rolle. Welche Promis in den übrigen Rollen zu sehen sind, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Die Besetzung von „Die Passion“ 2022 Erzähler: Thomas Gottschalk

Jesus: Alexander Klaws

Petrus: Laith Al-Deen

Judas: Mark Keller

Maria: Ella Endlich

Jünger: Samuel Koch, Sarah Koch, Gil Ofarim, Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Sila Sahin, Thomas Enns, Mareile Höppner, Nicolas Puschmann, Prince Damien

Barabbas: Martin Semmelrogge

Pontius Pilatus: Henning Baum

Gastauftritte: Nelson Müller, Reiner Calmund, Katy Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück, Rebecca Siemoneit-Barum, Tanja Szewczenko

Bei „Die Passion“: Hannes Jaenicke hat wichtige Mission

Der neue Erzähler hat sich bereits zu Wort gemeldet und betont, bei „Die Passion“ eine besondere Mission zu verfolgen. „In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern“, stellt er klar. Er findet die Idee, die Passionsgeschichte modern zu inszenieren „hervorragend“ und freut sich auch über den Live-Charakter.

Thomas Gottschalk war 2022 in der Rolle des Erzählers bei „Die Passion“ mit Alexander Klaws als Jesus zu sehen. Im kommenden Jahr findet das TV-Spektakel ohne ihn statt. © Imago/ Future Image

Ob die Veranstalter auch auf Kritik an der Inszenierung aus 2022 reagieren werden? Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen rund um das Projekt. Schon damals konterte Thomas Gottschalk böse Kommentare zu „Die Passion“. Verwendete Quellen: rtl.de