Oksana nicht wiederzuerkennen: „Goodbye Deutschland“-Star vor 20 Jahren mit Girlband erfolgreich

Von: Claire Weiss

Oksana Kolenitchenko kennen die meisten mittlerweile von „Goodbye Deutschland“. Doch auch bevor sie gemeinsam mit ihrem Mann in die USA ausgewandert ist, stand die Blondine bereits im Rampenlicht. Das offenbart sie nun auf Instagram.

Oksana Kolenitchenko ist erst 34 Jahre alt - und doch hat sie schon einiges erlebt! Bevor die gebürtige Russin ihren Ehemann Daniel (39) kennenlernte und sie gemeinsam begleitet von „Goodbye Deutschland“ (alle News zu den beliebtesten TV-Shows auf der Themenseite) nach Los Angeles auswanderten, führte sie ein Leben in Saus und Braus. Schon mit 14 Jahren stand sie auf der großen Bühne, wie tz.de berichtet.

Oksana Kolenitchenko Model, Sängerin, Reality-TV-Teilnehmerin Geburtstag 10. Oktober 1987 (Alter 34 Jahre) Geburtsort Moskau, Russland

Heute besitzt Oksana Kolenitchenko gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Bar

2012 heiratete Oksana Kolentichenko ihren Freund Daniel. Mit ihm hat die Blondine zwei gemeinsame Kinder, Milan (7) und Arielle (5). Zunächst führte das Paar zusammen den Berliner Nobel-Nachtclub „The Pearl“. Später entschied sich die Familie, in die USA auszuwandern.

In der Nähe des Walk of Fames in Hollywood eröffnete das Unternehmer-Paar einen neuen Club mit dem Namen „The Next Door Lounge“. Dieser wurde so erfolgreich, dass selbst Stars wie Paris Hilton zu seinen Besuchern gehörte. Da ihnen L.A. mittlerweile aber zu teuer geworden ist, starten die Kolenitchenkos nun jedoch neu durch - und zwar in Las Vegas.

Mit „Ex-Girlfriend“ schaffte es Oksana Kolenitchenko in die Charts © Instagram/Oksana Kolenitchenko

Bevor Oksana allerdings mit ihrem Mann sesshaft wurde, führte sie ein ganz anderes Leben. Auf Instagram postet die Wahl-Amerikanerin nun eine Erinnerung an diese Zeit. Das Foto zeigt sie als 14-Jährige auf dem Cover einer CD.

Damals bildete die Teenagerin gemeinsam mit einer Freundin das Duo „Oxana & Julia G.“ Ihre erste Single, die es sogar bis in die Charts geschafft hat, trug den Titel „Ex-Girlfriend“. Oksana Kolenitchenko schwärmt: „Mit 14 Jahren durch Deutschland getourt, Vorband von Natural vor 50.000 Menschen - das war damals schon großes Kino!“

Für ihre Familie gab „Goodbye Deutschland“-Star Oksana das Singen auf

Sängerin zu werden, war schon immer Oksanas größter Traum. 2009 trat sie mit der Girl-Band „High Heelz“ vor dem Brandenburger Tor auf, 2013 schaffte sie es schließlich unter die Top 20 bei DSDS und wurde endlich in ganz Deutschland bekannt. Doch für ihre Familie hängte sie ihre Gesangs-Karriere schließlich an den Nagel.

„Die Liebe zur Musik ist immer geblieben“, stellt Oksana unter ihrem Instagram-Post fest. Auch heute tanze sie durchs Wohnzimmer und „Ex-Girlfriend“ sei noch immer ein Ohrwurm.

Nicht nur die Kolentichenkos suchen ihr Glück an einem neuen Ort

Die Kolenitchenkos ziehen von Los Angeles nach Las Vegas. „Goodbye Deustchland“-Auswanderer Matthias Bück hingegen verlässt Koh Samui, um in Bangkok neu zu starten. Seine Bar am Traumstrand hat er aufgegeben, seine Katze verabschiedet. Ob in der thailändischen Hauptstadt das Glück auf ihn wartet?

