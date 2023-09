„Love Island“-Start mit Sylvie Meis war Oli. P „ein bisschen unangenehm“

Teilen

In der aktuellen „Love Island“-Staffel ist Oli. P der neue Mann an Sylvie Meis’ Seite. Bereits nach Folge 1 hatte der Neuzugang jedoch etwas zu bemängeln.

Griechenland – „Love Island“ ist endlich wieder zurück! Die achte Staffel der Reality-Show, in der liebeswütige Singles vor einer idyllischen Traumkulisse den Partner fürs Leben — oder auch nur für eine Nacht — suchen, feierte am Montag (11. September) auf RTLzwei Premiere.

Moderatorin Sylvie Meis (45), die seit 2021 durch das Format führt, durfte sich derweil zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe über tatkräftige Unterstützung freuen. „Love Island“-Neuzugang Oli. P (45) wird der gebürtigen Niederländerin in den kommenden Folgen zur Seite stehen. Die Sendung wird damit erstmals seit 2017 wieder von einem Duo moderiert.

Sylvie Meis kommt nach der Auftaktfolge aus dem Schwärmen nicht heraus

Die achte Staffel von „Love Island“ erscheint schon jetzt ziemlich vielversprechend. Bereits kurz nach Sendestart bildeten sich die ersten Pärchen und den Zuschauern vor den Fernsehgeräten wurde sogar die Möglichkeit geboten, ihre Wunschkandidaten miteinander zu verkuppeln.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Kein Wunder also, dass Sylvie Meis am Ende der Auftaktfolge hellauf begeistert wirkte. „Es ist herrlich wieder live zu sein, es ist etwas Besonderes – man ist noch näher dran“, zitiert RTL die Entertainerin. Und auch Oli. P genießt seinen neuen Job offensichtlich in vollen Zügen. „Also ich könnt schon wieder! Schade, dass nicht morgen wieder Montag ist… es hat Spaß gemacht“, resümierte der „Love Island“-Newcomer kurz vor Sendeschluss. Einen kleinen Kritikpunkt hatte der Ex-„GZSZ“-Star dann aber doch noch anzumerken.

Oli. P beschwert sich nach der „Love Island“-Premiere über die Wetterverhältnisse

Obwohl die Dreharbeiten zur achten Staffel von „Love Island“ erstmals im sonnigen Griechenland stattfinden, war das Wetter zur Premiere offenbar nicht ganz nach Oli. Ps Geschmack. „Es war ein bisschen windig, das hat man in den Haaren gemerkt“, ließ sich der glatzköpfige TV-Star während seiner Schlussmoderation zu einem schlechten Scherz hinreißen, „das war ein bisschen unangenehm.“

Seit 2021 führt Moderatorin Sylvie Meis durch die RTL-Datingshow „Love Island“. Ab dem Jahr 2023 hat sie einen prominenten Co-Moderator an ihre Seite bekommen: Sänger Oli.P © IMAGO / APress & IMAGO / Eibner

Wer die TV-Premiere der diesjährigen „Love Island“-Staffel verpasst hat, kann sich die Folge auch weiterhin beim Streaming-Dienst RTL+ anschauen. Auch Fans des Datingformats waren auf Instagram überrascht von der Verpflichtung des Sängers Oli.P als Co-Moderator. Verwendete Quellen: rtl.de