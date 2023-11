Trotz Entfernung: Oliver und Michaela sind nach „Hochzeit auf den ersten Blick“ glücklich

Ein Jahr nach „Hochzeit auf den ersten Blick“: Darum leben Michaela und Oliver immer noch getrennt

Michaela und Oliver sind bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ den Bund der Ehe eingegangen – und auch nach der TV-Show noch glücklich. Trotzdem führt das Paar eine Fernbeziehung. Woran hängt es?

Bielefeld/ Herzogenaurach – Michaela und Oliver aus Staffel neun sind das perfekte Beispiel dafür, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ wurden sie von Experten zusammengeführt und haben bereits ein glückliches gemeinsames Jahr hinter sich. Allerdings führen die beiden trotz Ehe eine Fernbeziehung und planen schon lange, endlich zusammenzuziehen. Doch eine Sache macht Oliver und Michaela dabei noch einen Strich durch die Rechnung.

Trotz Eheleben: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar Oliver und Michaela führen Fernbeziehung

Die Statistik spricht eigentlich gegen die Kuppelshow: Eine Expertin erklärte bereits, warum so viele „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehen scheitern. Bei Michaela und Oliver, die 2022 geheiratet haben, funktioniert aber alles bestens. Das einzige Problem: Michaela lebt in Bielefeld, ihr Partner in Herzogenaurach – in Bayern. Mehr als 400 Kilometer müssen die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer also hinter sich bringen, um sich in die Arme schließen zu können. Die Fernbeziehung soll endlich enden, doch dem Paar werden Steine in den Weg gelegt.

Dass die HadeB-Stars zusammenziehen wollen, ist schon von langer Hand geplant. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verraten sie jetzt, warum der Plan noch nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. „Wir wollen natürlich so schnell es geht zusammenziehen. Aktuell liegt es noch an meiner Versetzung, sodass wir da noch keinen genauen Zeitraum dafür benennen konnten“, erklärt die Justizvollzugsbeamtin. Auch ihr Mann betont: Am liebsten würden sie die räumliche Trennung sofort beenden. „Es steht und fällt mit der Versetzung von Michi“, so Oliver.

Trotz Entfernung: Oliver und Michaela sind nach „Hochzeit auf den ersten Blick“ glücklich

Von den Schwierigkeiten rund um Michaelas Umzug nach Bayern lassen sich die zwei aber nicht unterkriegen. Sie machen das Beste daraus und genießen jede Minute miteinander. „Für uns ist es wichtig, dass die Beziehung bzw. Ehe in unserem getrennten Alltag trotzdem viel Platz einnimmt. Wir haben für uns eine Routine entwickelt, was den Kontakt und Telefonate angeht und versuchen, uns jedes Wochenende abwechselnd zu besuchen“, schildert die Bielefelderin.

Oliver erzählt zudem, dass das erste Ehejahr wie im Flug vergangen sei. „Das erste Jahr hat sich nicht wie ein Jahr angefühlt, es ging rasend schnell vorbei. Wir haben auch in dieser Zeit viel erlebt und uns näher und genauer kennengelernt. Das erste Jahr hat sich brutal gut angefühlt“, schwärmt er. Der Bayer und seine Liebste haben schon bei den Dreharbeiten Gefühle füreinander entwickelt. Ein anderer Kandidat verriet jetzt, wie lange die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Drehs wirklich dauern. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview