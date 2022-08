Oliver Pocher mit Schlagerstar Vanessa Mai bei großer RTL-Show zum Jubiläum von „Dirty Dancing“

Zum großen Jubiläum von Dirty Dancing gibt es eine große TV-Show von RTL. Darin tanzen die Stars und beweisen ihr Film-Wissen. (Fotomontage) © RTL / Frank W. Hempel

Zum großen Jubiläum von Dirty Dancing gibt es eine große TV-Show von RTL. Darin tanzen die Stars und beweisen ihr Film-Wissen. Unter anderem mit dabei sind Oliver Pocher, Schlagerstar Vanessa Mai und Dj Ötzi.

Beim großen RTL-Format „35 Jahre Dirty Dancing“ feiern die Stars den Tanzfilm des Jahres 1987. Der Kinoschlager kam vor mittlerweile 35 Jahren raus und ist immer noch ein echter Hit. Doch nicht nur der Film selbst, sondern auch der Soundtrack zum Film wurde berühmt und erfreut sich auch heute noch großer Bekanntheit. Um diese Erfolgsgeschichte wieder aufleben zu lassen, wird am 17. September 2022 ab 20:15 die Sendung bei RTL ausgestrahlt.

Die Jubiläumssendung wird von Moderatorin Janin Ullmann begleitet und es wurden einige prominente Gäste geladen. Unter anderem werden Vanessa Mai, Rebecca Mir, Joachim Llambi, Jeanette Biedermann und auch DJ Ötzi dabei sein. Die Gäste werden in der Sendung an verschiedensten Spielen teilnehmen und ihre Erinnerung an den Kinohit auffrischen.

Rebecca Mir und Oliver Pocher beim Paartanz

Doch das ist noch nicht alles, denn es wird natürlich auch getanzt - und Oliver Pocher nimmt das Ganze viel zu ernst und tritt sogar im Kostüm als Baby auf und stellt die berühmte Hebefigur nach. Wir sind gespannt und freuen uns auf den 17. September.