Kurzfristige Änderung im ZDF: Ersatzmoderator übernimmt „heute-show“ von Oliver Welke

Teilen

Oliver Welke (56), Anchorman der ZDF-Nachrichtensatire „heute-show“, wird am Freitag (14. Oktober 2022) nicht die „heute-Show“ moderieren, wie das ZDF kurzfristig bekannt gab.

Mainz - Grund: Der Moderator ist an Corona erkrankt. Deshalb hilft Ensemblemitglied Till Reiners kurzfristig als Host aus und präsentiert am Freitag, 14. Oktober 2022, um 22.30 Uhr im ZDF die „heute-show“. Die ZDF-Nachrichtensatire „heute-show“ muss ohne Moderator Oliver Welke auskommen.

Ausfall bei „heute-show“: Oliver Welke an Corona erkrankt

Der 56-Jährige aus Bielefeld hat Corona und ist in häuslicher Quarantäne, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mitteilte. Die aktuelle Folge am selben Abend (22.30 Uhr) werde von Ensemblemitglied Till Reiners präsentiert. „Am heutigen Freitagabend begrüßt Till Reiners: Gisa Flake, Olaf Schubert und Claus von Wagner“, teil das ZDF mit.

Oliver Welke ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Rheinland. Als Berater und Autor entwickelt Oliver Welke für verschiedene Sender und Künstler TV-Unterhaltungssendungen und schreibt Drehbücher. Seit 2010 ist Welke Teil der „heute-show“ im ZDF.

Verwendete Quellen: dpa, Pressemitteilung ZDF