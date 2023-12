So fies lästert Olivia Jones über Thomas Gottschalks Frisur

Von: Jonas Erbas

Vor Olivia Jones‘ scharfer Zunge sind selbst Showgrößen wie Thomas Gottschalk nicht gefeit. Der 73-Jährige musste für einige Frisuren-Witze herhalten.

Köln – Bereits am Tag vor Heiligabend wurde es bei RTL richtig weihnachtlich: „Denn sie wissen nicht, was passiert“ meldete sich pünktlich zum Fest mit einer Weihnachtsausgabe, in welcher Thomas Gottschalk (73) und Günther Jauch (67) gegen Travestie-Ikone Olivia Jones (54) und „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter (61) antraten.

In RTL-Sendung: Olivia Jones stichelt gegen Thomas Gottschalk

Insbesondere Olivia Jones zeigte sich von Beginn an hoch motiviert: „Wir sind nachher also im Nahkampf?“, erkundigte sie sich bei Thomas Gottschalk, der dies bejahte. „Gut!“, zeigte sich sein Gegenüber siegessicher. Der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator ließ sich davon nicht aus der Fassung bringen, sondern reagierte mit Humor: „Ich kann mich noch erinnern, als ich so rumgelaufen bin“, scherzte der 73-Jährige über die aufwendig drapierte Perücke der Dragqueen.

Gottschalks Anspielung auf seine einstige blonde Lockenpracht nahm Olivia Jones dankend als Steilvorlage für einen eigenen Witz auf: „Das ist eine Alte von deinen. Von der ersten ‚Wetten, dass..?‘-Sendung“, witzelte die Dschungelcamp-Zweite von 2013.

Jauch und Co. lachen sich kaputt: Olivia Jones vergleicht Thomas Gottschalks Frisur mit „Gießharz“

Doch bei nur einem Spruch blieb es nicht. Olivia Jones legte verbal nach und lästerte munter weiter: „Deine Haare sehen so ein bisschen aus, als wäre es Gießharz oder sowas“, ließ sie Thomas Gottschalk wissen. Der nahm den Spaß auf seine Kosten gelassen und schwieg belustigt, während sich Jauch und Co. über die „Gießharz“-Bemerkung laut lachend amüsierten.

Gleich zu Beginn von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ musste sich Thomas Gottschalk einige Sprüche über seine Haarpracht anhören. © Screenshot/RTL/RTL+/Denn sie wissen nicht, was passiert

Für ungewollte Lacher hatte der Kult-Moderator bereits in der vorangegangenen Sendung gesorgt: Mitten im Spiel von Schöneberger und Jauch war Thomas Gottschalks Uhrenalarm ausgelöst worden. Verwendete Quellen: „Denn sie wissen nicht, was passiert: Schöne Bescherung – Die große Weihnachtsshow“ (RTL/RTL+; Ausgabe vom 23. Dezember 2023), rtl.de