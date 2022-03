Baby-Überraschung bei „Bauer sucht Frau“: Inka Bause hält Neugeborenes in Armen - „Mehr erfahrt ihr bald“

Bei „Bauer sucht Frau“ gibt es wieder Nachwuchs! Auf einem Instagrampost zeigt Moderatorin Inka Bause das Baby von Steffen und Nicole. Derzeit wird eine neue „Bauer sucht Frau“-Staffel gedreht.

Köln - Bei „Bauer sucht Frau“ (hier alle News auf der Themenseite) haben sich inzwischen schon einige Pärchen gefunden - mehr als 30 davon feierten sogar ihre Hochzeit. Über die Zeit gab es auch schon mehr als 20 Babys.

TV-Sendung Bauer sucht Frau Sender RTL Moderation Inka Bause Erstausstrahlung 2. Oktober 2005

Weiteres „Bauer sucht Frau“-Baby! Inka Bause zeigt die kleine Lisa auf Instagram

Jetzt gesellt sich ein weiteres Pärchen dazu: Bauer Steffen und seine Nicole. Schon im September letzten Jahres verkündeten die beiden gegenüber RTL, ein Mädchen zu erwarten. Das Paar lernte sich 2013 bei „Bauer sucht Frau“ kennen, zwei Jahre später machte Steffen seiner Nicole einen Heiratsantrag.

Mit dem Baby wollte es zunächst aber nicht klappen, wie die beiden gegenüber RTL preisgaben. Sie besuchten eine Kinderwunschklinik: „Dort wurden wir gut beraten und unterstützt. Und es hat ja auch beim ersten Mal geklappt“, so Steffen.

Baby-Überraschung bei „Bauer sucht Frau“: Inka Bause hält Neugebornes in Armen - „Mehr erfahrt ihr bald“

Inzwischen ist das kleine Mädchen auf der Welt und trägt den Namen Lisa. Zum Beginn der Dreharbeiten der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel schaute Moderatorin Inka Bause bei dem Paar auf dem Hof vorbei.

Zu einem Instagramfoto mit dem Baby der beiden im Arm schreibt Bause: „Endlich geht es wieder los - die Dreharbeiten für die 18. Staffel ‚Bauer sucht Frau‘ starten. Bin ich glücklich! Gerade waren wir bei Steffen und Nicole zum Babybesuch. Die kleine Lisa ist zu goldig!!.. Für mich eine schöne Ablenkung in diesen Zeiten - vielleicht ja auch für Euch.“ Kryptisch fügt Inka Bause außerdem noch hinzu: „Mehr erfahrt ihr schon bald.“

Inka Bause dreht derzeit für eine neue „Bauer sucht Frau“-Staffel

Die Fans sind entzückt von dem süßen kleinen Mädchen. In den Kommentaren schicken sie Herzchen und Glückwünsche. Eine Frau schreibt: „Zwei hübsche Mädels auf dem Foto. Glückwunsch“. Jemand anderes fügt an: „Was ein tolles Bild, so ein süßes Baby!“

Inka Bause reagiert auf die beiden Kommentare ebenfalls mit einigen Herzchen. Auf das „wir freuen uns schon“ antwortet sie mit: „Ich mich auch!“

