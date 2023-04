„Es knallt jeden Tag“: Ehestreit bei „Goodbye Deutschland“-Paar Oksana und Daniel Kolenitchenko

In den letzten vier Jahren war viel los bei der Auswanderer-Familie Kolenitchenko. Nun belohnen sich Oksana und ihr Mann mit einer Reise durch ihre neue Heimat USA. Doch auch dabei läuft nicht alles glatt.

Las Vegas – Die Auswanderer Oksana und Daniel Kolenitchenko haben sich nach vier Jahren Amerika zum ersten Mal einen gemeinsamen Urlaub gegönnt. Völlig stressfrei lief das mit zwei Kindern aber auch nicht ab, wie nun RTL in einem Vorabausschnitt der neuesten Folge der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ zeigt.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Oksana und Daniel machen Roadtrip

Daniel war schon im Vorfeld klar: „Ich kann euch eins versichern, auf dem Roadtrip wird es knallen, weil es knallt jeden Tag.“ Und das tat es sogar schon bei den etwas chaotischen letzten Reisevorbereitungen. „On the road“ ging es weiter: Beim ersten Stopp gab es wieder Streit darüber, ob die Kinder zu kalt angezogen seien. „Daniel macht immer Stress!“, beschwerte sich Oksana.

Dabei hatte sie sich die langersehnte Reise durch Utah, Arizona und Nevada ganz anders vorgestellt: „Nach all dem, was wir die letzten drei, vier Jahre erlebt haben, wünsche ich mir halt wirklich so eine kleine Pilgerreise.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

Tränen bei „Goodbye Deutschland“-Paar Oksana und Daniel Kolenitchenko

In den letzten vier Jahren sind die Kolenitchenkos als VOX-Auswanderer von Berlin in die USA gezogen, dort dann noch einmal von Los Angeles nach Las Vegas. Seither kämpfen sie mit gesundheitlichen und finanziellen Problemen.

Reisevorbereitungen sind bekanntlich gerne mal chaotisch. Die Stimmung bei den „Goodbye Deutschland“-Stars Oksana und Daniel war deshalb sehr angespannt. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland/Folge vom 21. April 2023 (Fotomontage)

Tolle Momente bekam die Familie aber auch geschenkt: Am Grand Canyon schien der Stress der letzten Jahre sowohl von Oksana als auch von Daniel abzufallen – beide hatten Tränen in den Augen. „Da ist alles hochgekommen, was in den letzten Jahren so verkackt war in unserem Leben.“ Auch Daniel schrie seinen Frust über die Berge: „Vier Jahre mussten wir kämpfen!“

Alles andere als lustig ging es zuletzt für „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel zu, denn er wurde mit seiner Tochter auf einer Tankstelle mit einem Messer bedroht. Verwendete Quellen: RTL.de, auswandern-info.com