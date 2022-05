„Paar Wars“: Sat.1 ändert wegen Ukraine-Krieg Show mit Ralf Schmitz

Sat.1 reagiert und nennt „Paar Wars“ in „Paar Love“ um © Boris Breuer/Sat.1/dpa

Das hätte böse ins Auge gehen können: Sat.1 entschloss sich gerade noch rechtzeitig vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel dazu, den Titel der Show „Paar Wars“ in „Paar Love“ zu ändern.

Köln – Seit Monaten hält der schreckliche Krieg in der Ukraine die ganze Welt in Atem. Noch immer versetzen die täglichen News aus Städten wie Kiew und Mariupol Menschen in Angst. Auch dem Sender Sat.1 ist das offenbar bewusst. Eigentlich sollte TV-Star Ralf Schmitz (47) dort nämlich demnächst mit der zweiten Staffel seines Formats „Paar Wars“ (Deutsch: „Krieg der Paare“) an den Start gehen. Doch aufgrund der Ereignisse in Osteuropa entschloss man sich bei Sat.1 dazu, den Titel der Sendung kurzerhand zu ändern.

„Paar Wars“ heißt ab Staffel 2 also „Paar Love“, wie unter anderem „“ berichtet. Moderator Ralf Schmitz findet das richtig, wie er in einem Statement bekannt gab. Es steht zu lesen: „Angesichts des grausamen Kriegs in der fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die ‚War‘ im Titel trägt.“ Deshalb entschloss sich Schmitz nach Rücksprache mit dem Privatsender dazu, den Namen der TV-Show in „Paar Love“ zu ändern.

Ralf Schmitz und Sat.1 wollen mit dem neuen Titel „Paar Love“ ein Zeichen gegen den Krieg setzen

In der Sendung treten drei Pärchen gegeneinander an, wobei sie verschiedene Beziehungstests bestehen müssen. Wer das beste Team abgibt, der kann eine gehörige Summe Geld erspielen und am Ende mit stolzen 100.000 Euro nach Hause gehen. Die Dreharbeiten zu „Paar Love“ finden ab Ende Mai in Köln statt. Wann das Format dann im Free-TV zu sehen ist, steht noch nicht endgültig fest.

Eine andere Sache ist jedoch klar: Mit dem neuen Titel „Paar Love“ wollen Ralf Schmitz und Sat.1 ein wichtiges Zeichen setzen. Dazu sagt der Komiker in seiner Pressemitteilung weiter: „Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: ‚Make love, not war!‘ In diesem Zuge haben wir den Sendungstitel kurzerhand in ‚Paar Love‘ geändert.“