Panne bei Starnacht-Debüt: „Bergdoktor“ Hans Sigl weiß nicht, wo er ist

So ganz scheint Hans Sigl nicht zu wissen, wo er und Barbara Schöneberger sich gerade befinden © ORF

Fauxpas bei „Starnacht“-Debüt: „Bergdoktor“-Hans Sigl wusste nicht, wo er sich befindet. Der Star verwechselte „Wachau“ mit dem Ort „Wörthersee“.

Klagenfurt am Wörthersee – Fauxpas bei seinem „Starnacht“-Debüt: Hans Sigl (53) moderierte am Samstag (16. Juli) erstmals zusammen mit Barbara Schöneberger (48) das „Starnacht am Wörthersee“-Open-Air in Klagenfurt, das im „ORF 2“ live übertragen wurde. Doch noch bevor die Show am Wörthersee losgehen konnte, passierte dem österreichischen „Bergdoktor“-Schauspieler eine kleine Panne.



Im Teaser der Sendung um 20:12 Uhr kündigte der Neo-Moderator das TV-Format nämlich als „Starnacht in der Wachau” an, die als „Starnacht AUS der Wachau” bekannt ist und erst im September stattfinden wird – und das in entfernten 220 Kilometern Luftlinie. Auch seiner Kollegin schien der kleine Fauxpas nicht entgangen zu sein, da ihn Schöneberger direkt in der Eröffnungs-Moderation mit einem Augenzwinkern fragte: „Ist dir überhaupt klar, wo wir heute sind?“

„Bergdoktor“-Hans Sigl erlebt Panne bei „Starnacht“-Debüt

Der Darsteller ließ sich daraufhin jedoch nichts anmerken und fing damit an, die Sender aufzuzählen, die die TV-Show übertrugen. Dabei verriet er zudem, welches pikante Gepäckstück sich angeblich in seinem Koffer befindet: Ein Borat-String. Bei der unterhaltsamen „Starnacht“ konnten sich die Fans auf Performances von Stars wie unter anderem David Garrett, Vanessa Mai, Ross Antony, Francine Jordi, Marianne Rosenberg, Semino Rossi und Nik P. freuen.