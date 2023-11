Live-Panne bei „The Masked Singer“: Kandidat versehentlich enttarnt

Von: Diane Kofer

„The Masked Singer“ wurde wegen „Wetten, dass..?“ auf Sonntag verschoben. Bei der Performance des Kiwis kam es aber zu einem Fauxpas mit Folgen: Ein Promi wurde versehentlich enttarnt.

Köln – Das gab es noch nie. Bei „The Masked Singer“ steht die Identität der prominenten Teilnehmer unter größter Geheimhaltungspflicht. Nur wenige Menschen sind eingeweiht, wer unter den einzelnen Kostümen steckt. Bisher war es auch immer gut gegangen – und die Kandidaten konnten nur durch Hinweise oder bei ihrem Ausscheiden final enttarnt werden. Bei der Show am 26. November 2023 kam es aber zu einem Missgeschick mit Konsequenzen.

Promi live auf der „The Masked Singer“-Bühne enttarnt: Beim Kiwi verrutscht die Maske

Eigentlich zeigt ProSieben „The Masked Singer“ immer am Samstagabend zur Primetime – weil Thomas Gottschalk (73) seinen Abschied von „Wetten, dass..?“ feierte, sorgte der Sender vor und verschob sein Erfolgsformat auf den Tag danach. Am Sonntagabend performten die Promis dann wieder versteckt in kuscheligen, glitzernden und aufwendig konstruierten Kostümen – und sorgten für Ratespaß bei den Fans. Nur beim Kiwi ist das Rätselraten jetzt vorbei: Als die Maske verrutschte, konnten die Fans einen Blick auf den berühmten Kandidaten darunter werfen.

Live auf der Bühne passierte der Fauxpas, der den Kiwi bei „The Masked Singer“ ein für alle Mal auffliegen ließ. Als der Vogel „She‘s Like the Wind“ von Patrick Swayze († 59) sang, rutschte die Maske plötzlich vom Kopf. Der Kandidat konnte das Kopfteil zwar in letzter Sekunde fassen und wieder übers Gesicht ziehen – aufmerksamen Fans entging dabei aber nicht, wer sich unter dem Kostüm verbirgt. Es handelt sich wohl um niemand Geringeren als Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67). Wenige Sekunden reichten den Zuschauern offenbar aus, um den TV-Star zu erkennen.

Trotz Enttarnung: Kiwi fliegt bei „The Masked Singer“ nicht raus

Doch obwohl das Konzept von „The Masked Singer“ für den Kiwi nach der unfreiwilligen Enttarnung nur noch wenig Sinn macht, wählte ihn das Publikum am Ende der Sendung nicht raus. Stattdessen musste der Feuerlöscher seine Maske abnehmen. Darunter hervor kam Model Eva Padberg (43). Für viele Nutzer auf der Plattform X ist das unverständlich – sie hätten Uwe Ochsenknecht nach Hause geschickt.

„Eigentlich müsste Uwe jetzt raus, weil man ja schon weiß, wer es ist“, fordert ein Fan. Ein weiterer glaubt, dass die Verantwortlichen noch Maßnahmen ergreifen werden. „Uwe enttarnt. Frag mich, wie die jetzt weitermachen?“, schreibt er im Netz. Einige haben nicht verstanden, wie es zu der Panne kommen konnte. „Was war denn da los?“, fragt sich ein Zuschauer. Wie das Versteckspiel bei „The Masked Singer“ gut funktioniert, verriet bereits Ex-Teilnehmer Ross Antony (49): Der ging zur Tarnung immer auf die Frauentoilette. Verwendete Quellen: X, „The Masked Singer“/ ProSieben (Folge vom 27. November 2023)