Peinlicher „Schlagerbooom“-Moment: Zuschauer lachen über Eric Philippis Playback-Panne

Während Eric Philippi beim „Schlagerbooom“ zur Trompete griff, hörte man den Schlagersänger weiterhin im Playback singen. Diese Playback-Panne zog viele fiese Kommentare mit sich.

Dortmund – Am Samstagabend (21. Oktober 2023) feierte Florian Silbereisen (42) in seiner ARD-Show „Schlagerbooom“ eine große Schlagersause. Neben Beatrice Egli (35), Andrea Berg (57) und Roland Kaiser (71) war u. a. auch Eric Philippi (26) zu Gast und performte seinen Song „Wir bleiben noch!“ im Duett mit Silbereisen und dem österreichischen Entertainer DJ Ötzi (52). Der gemeinsame Auftritt brachte allerdings einige Lacher aus dem Publikum hervor, als der Trompeter sein Musikinstrument benutzte, während er im Playback immer noch zu hören war.

Der Partner von Schlagerstar Michelle (51), die erst am Freitag (20. Oktober 2023) ihren Abschied aus der Schlagerbranche als Musikerin verkündete, erlebte beim „Schlagerbooom“ einen ziemlich peinlichen Moment. Während er zu seiner Trompete griff und spielte, war er immer noch im Playback-Gesang zu hören. Die Zuschauer im Publikum konnten sich ihr Lachen nicht verkneifen.

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde die Panne hitzig diskutiert: „Oh nein, wie peinlich!“ und „Das ist ja mal Käse, Playback-Panne bei Eric Philippi“ lauten einige Kommentare. Eric Philippi war bei seinem Auftritt allerdings Profi durch und durch und ließ sich nichts anmerken. Dennoch attestierte ein Zuschauer augenzwinkernd: „Der Eric kann singen und gleichzeitig trompeten, krass.“

Michelles erfolgreichster Hit ist ein Duett mit ihrem Ex

Im Laufe ihrer 30 Jahre andauernden Karriere hat Michelle viele Hits eingesungen, doch keiner hat sich bis dato so gut verkauft wie „Nicht verdient“ von 2018. Spannend: Der Song ist ein Duett mit ihrem Ex Matthias Reim. Insgesamt 200.000 Einheiten wurden von der mit Gold ausgezeichneten Single verkauft, sie erreichte Platz 94 in den deutschen Charts.