Panne beim Traumschiff: Wayne Carpendales Kind läuft ins Bild und muss weggetragen werden

Wayne und Annemarie Carpendale drehen neue Folgen für das Traumschiff. Doch Sohn Mads ist ungeplant auch zu sehen. © ZDF & Instagram: wayne_interessiert_s

Wayne und Annemarie Carpendale drehen neue Folgen für das Traumschiff. Doch Sohn Mads ist ungeplant auch in dem TV-Format zu sehen.

Das Kind von Schauspieler Wayne Carpendale (45) und Frau Annemarie Carpendale (45) ist überraschend im Fernsehen zu sehen. Gemeinsam schauspielerte das Traum-Pärchen nun für „Das Traumschiff“. Auch Moderatorin Annemarie war vor der Kamera zu sehen, wie Wayne in einem RTL-Interview erzählt: „Meine Frau hat dann sogar noch eine kleine Rolle übernommen. Der Produzent hatte die spontane Idee, Anne mit einer kleinen süßen Szene auf der Insel einzubauen.“ Eigentlich war es nicht geplant, dass auch Sohn Mads (4) im Traumschiff zu sehen sein sollte, doch nun kam es anders.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sah sich Wayne Carpendale die „Traumschiff“-Folge im TV an. Zu seiner großen Überraschung war Sohn Mads im Hintergrund zu sehen. Mads lief wohl ungeplant ins Bild und wurde daraufhin von einer Mitarbeiterin netterweise wieder weggebracht. Er selbst bekam davon gar nichts mit, denn er sprach währenddessen mit Florian Silbereisen (41), der den Kapitän Max Parger spielt.

Deshalb ist Sohn Mads immer mit dabei

In einem Interview mit „spot on news“ verriet der Vater über Sohn Mads bereits: “Er saß oft beim Ton oder bei der Regie und hat die Atmosphäre regelrecht aufgesaugt, was mich total an meine Kindheit erinnert hat, in der ich meinen Dad auch oft begleitet habe.“ Denn er selbst war in seiner Kindheit auch immer mit Vater Haward Carpendale am Set. Daher nimmt er seine Familie nun auch immer gerne mit: „Wir waren gerade im Familienurlaub, da kam plötzlich ein Anruf mit der Frage, ob ich für einen Kollegen beim ‚Traumschiff‘ einspringen könnte. Der Dreh sollte in drei Tagen auf den Malediven beginnen. Ich sagte: ‚Okay! Ich bin eh gerade auf halber Strecke. Aber wenn, dann komme ich mit meiner Familie.‘“