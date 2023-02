Pannen-Serie bei „RTL Aktuell“: Sender bricht Nachrichtensendung ab

Riesenchaos bei „RTL Aktuell“: In einer Ausgabe der Nachrichtensendung folgt eine Panne auf die nächste. Auf das Desaster reagiert nun auch der Sender selbst.

Köln – Kleinere Patzer und Pannen sind gerade in Live-Sendungen gar nicht so selten und fallen häufig nicht weiter auf. Die Szenen, die sich am Dienstagabend (14. Februar) in der Hauptausgabe von „RTL Aktuell“ (um 18.45 Uhr) abspielten, glichen allerdings einer Fernseh-Vollkatastrophe: Nahezu nichts funktionierte so, wie man es sich beim Kölner Sender eigentlich vorgestellt hatte.

Pannen-Misere bei „RTL Aktuell“ – weil nichts klappt, muss Nachrichtensendung abgebrochen werden

Rund 600.000 (Marktanteil von 16,6 Prozent) sahen die „RTL Aktuell“-Dienstagsausgabe um 18.45 Uhr und waren live Zeuge davon, wie viel in einer Nachrichtensendung doch schiefgehen kann: Die Technik streikte – dementsprechend konnten keine Einspieler gezeigt werden. Die gehören in dem Format allerdings zum festen Bestandteil des Ablaufs, immerhin werden dort in ausdrucksstarken Bildern aktuelle Inhalte vermittelt.

Für die Nachrichtensprecher Maik Meuser (47) und Ulrike von der Groeben (65) eine unangenehme Situation: Sie versuchten, das IT-Desaster zu überspielen und wechselten im Studio mehrfach die Position in der Hoffnung, doch noch einen LED-Bildschirm zu erwischen, der die entsprechenden Beiträge zeigte. Doch vergebens: Die Regie brach die von Pannen durchzogene Ausgabe schließlich ab, nachdem lediglich der Kurznachrichten-Clip abgespielt werden konnte.

Panne bei „RTL Aktuell“ kein Einzelfall Bereits am 11. Juli 2021 kam es bei „RTL Aktuell“ zu einem ähnlichen Zwischenfall: Damals fiel im Studio der Strom aus, dank eines Notstromaggregats konnte Peter Kloeppel (64) allerdings weiterhin live auf Sendung bleiben – allerdings im Dunkeln. Doch der krisenerprobte Nachrichtensprecher ließ sich davon nicht aus der Fassung bringen. Prompt leuchtete er sich mit dem Licht seines Smartphones an und moderierte einfach weiter.

RTL entschuldigt sich für „RTL Aktuell“-Pannen – Dienstagsausgabe aus Mediathek gelöscht

Bei Twitter entschuldigte sich RTL anschließend für die Technikpanne: „Es tut uns leid. Heute ist bei ‚RTL Aktuell‘ ziemlich viel schiefgelaufen. Da hat uns die IT am Valentinstag wohl nicht lieb gehabt. Zum Glück ist alles wieder behoben. Danke an RTL-Moderator und Journalist Maik Meuser, der die Situation mit Bravour gemeistert hat.“

Inzwischen hat RTL die pannenreiche Dienstagsausgabe aus seinem Streamingangebot entfernt. Eine Sprecherin erklärte gegenüber t-online.de, dass die Sendung „aufgrund der technischen Fehler nicht den Informationsgehalt bieten“ könne, den man von „RTL Aktuell“ erwarte. Hinter den Kulissen der Fernsehwelt passiert vieles, das eigentlich im Verborgenen bleibt: So enthüllte Jörg Pilawa jüngst, dass er wegen eines Satzes der ARD den Rücken gekehrt habe. Verwendete Quellen: „RTL Aktuell“ (RTL; Ausgabe vom 14. Februar 2023), twitter.com, t-onlinde.de, dwdl.de