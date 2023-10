Dreht Andrea Kiewel trotz Israel-Krieg „Kiwis große Partynacht“? Jetzt spricht Sat.1

Von: Diane Kofer

Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv und verharrt dort trotz Ausbruch des Israel-Kriegs. Im November soll sie in Deutschland eigentlich „Kiwis große Partynacht“ produzieren. Bleibt es dabei?

Berlin – Zwischen dem 1. und 11. November veranstaltet Sat.1 an vier Terminen ein großes Pop- und Schlager-Spektakel. Moderatorin Andrea Kiewel (58) soll namhafte Gäste aus der Musikbranche im Berliner Studio begrüßen. Tanzen, lachen, feiern und gute Laune verbreiten lautet die Devise. Doch ist das aktuell überhaupt möglich? Die Gastgeberin lebt in Tel Aviv und ist unmittelbar vom Israel-Krieg betroffen. Jetzt bezieht der Sender Stellung.

Andrea Kiewel lebt trotz Krieg in Israel: Sat.1 äußert sich zu „Kiwis große Partynacht“-Plänen

Nach den Angriffen der Hamas auf Israel hatte sich Andrea Kiewel mit emotionalen Worten aus dem Kriegsgebiet gemeldet. Die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin lebt mit ihrem Partner in Tel Aviv, musste im Schutzbunker ausharren und das Leid der Menschen hautnah miterleben. Nur wenige Wochen nach diesen Nachrichten startet Sat.1 in den Countdown für „Kiwis große Partynacht“, die an vier Terminen in Berlin stattfinden soll. Viele Fans fragen sich: Wird die TV-Bekanntheit trotz des Kriegs in ihrer Wahlheimat mehrere Shows in Deutschland moderieren?

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Andrea Kiewels Heimat Israel liegt die Vermutung nahe, dass auch die Aufzeichnungen in Berlin gefährdet sein könnten. Sat.1 äußert sich im Gespräch mit IPPEN.MEDIA allerdings kurz und knapp: „‘Kiwis große Partynacht‘ wird wie geplant produziert.“ Online können die Fans weiterhin Tickets für die Events erwerben. Für den 3., 8. und 10. November 2023 sind Karten ab 24,50 Euro verfügbar. Die erste Veranstaltung am 1. November ist bereits ausverkauft.

Dreharbeiten wie geplant: Mit diesen Gästen feiert Andrea Kiewel ihre Partynacht

Drei Stunden lang werden die Zuschauer laut Sat.1 mit Musik und Show unterhalten. „Hautnah, exklusiv und dazu eure Lieblingssongs“, heißt es in einer Ausschreibung. Mit wechselnden Gästen wird an jedem Abend für Stimmung gesorgt. Den Start machen unter anderem Ben Zucker (40), Howard Carpendale (77), Mike Singer (23), PUR und Vicky Leandros (71). An den darauffolgenden Terminen sind auch Anastacia (55), Andreas Gabalier (38) sowie Thomas Anders (60) zu Gast.

Andrea Kiewel ist die Gastgeberin von „Kiwis große Partynacht“ in Sat.1 – doch findet das Event statt? Die Moderatorin lebt in Israel, wo derzeit Krieg herrscht. © Sat.1; Imago/ Babo (Fotomontage)

Dass viele Sender trotz des Krieges im Nahen Osten nicht auf Unterhaltungsformate verzichten, wird von vielen Zuschauern kritisiert. Zuletzt wurde bereits angeprangert, dass „Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger (49) direkt auf eine Sondersendung zum Krieg folgte. Die Zuschauer waren über den harten Übergang von „Brennpunkt“ zu „Verstehen Sie Spaß?“ erschrocken. Verwendete Quellen: Sat.1